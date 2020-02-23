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Чувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале Нацотбора

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.02.2020 - 09:51
Чувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале Нацотбора
Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица отметила, что конкурсы - это очень непросто

В субботу, 22 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2020, по результатам которого стало известно, что Украину на конкурсе представит группа Go_A. Отметим, что Их песня стала единственной на украинском языке в финале Национального отбора. В качестве приглашенного гостя на сцену также вышла победительница Евровидения 2016 Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком.

Снимками и своими впечатлениями от вечера певица поделилась на своей странице в Instagram. Для выступления Джамала выбрала нежный образ в розовых тонах - свободный комбинезон с широкими штанинами и легкий кардиган с капюшоном. Артистка исполнила свою новую песню "Жалі", которая недавно вышла.

Звезда отметила, что во время конкурса чувствуется большое напряжение.

Чувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале НацотбораЧувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале Нацотбора

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Тільки повернулась з ефіру. Друзі, що я вам можу сказати? Конкурси - це шалено складно для всіх! А я була вже в різних іпостасях - і конкурсанткою, і членом журі, і запрошеною виконавицею. Повірте, коли виходиш на сцену в прямому ефірі, відчувається шалена напруга. Навіть неемоційна людина може це відчувати. Волосся постійно дибки - отака напруга за лаштунками. В мене купа думок з приводу того, що відбувалося сьогодні на фіналі, але я тримаюся. Мої вітання і найкращі побажання @go_a_band", - написала исполнительница.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники оставили Джамале множество восхищенных отзывов о ее выступлении и образе.

  • Джа знову закохала мене в свій голос. Знову мурахи
  • Прекрасний образ, Джа)
  • Джа - ти любов! Дуже класний виступ був сьогодні
  • Вы ЛУЧШАЯ! Всегда и при любых обстоятельствах
  • Джа - ви як завжди неймовірна
  • Снова там всех уделала!) Очень круто. И красиваяяя!!!
  • Чарівний образ. Ніжний. Співоча Мадонна
  • Краще за вас,на євробаченні всеодно ніхто не заспіває
  • Крутий образ
  • Джа,вы были прекрасны,впрочем как и всегда!
  • Сногсшибательное выступление
  • Ви були неперевершеними, ефектними так чуттєво, емоційно заспівали, я в захваті, люблю ціную й обіймаю вас
  • Джа вы такая настоящаяяя
  • Джа ви неймовірна

Чувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале Нацотбора

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала поразила фотосессией в поле в "хищном" образе - певица примерила наряд с леопардовым принтом.

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