Чувствуется бешеное напряжение: беременная Джамала в нежном образе выступила в финале Нацотбора

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Певица отметила, что конкурсы - это очень непросто

В субботу, 22 февраля состоялся финал Нацотбора на Евровидение 2020, по результатам которого стало известно, что Украину на конкурсе представит группа Go_A. Отметим, что Их песня стала единственной на украинском языке в финале Национального отбора. В качестве приглашенного гостя на сцену также вышла победительница Евровидения 2016 Джамала, которая сейчас беременна вторым ребенком.

Снимками и своими впечатлениями от вечера певица поделилась на своей странице в Instagram. Для выступления Джамала выбрала нежный образ в розовых тонах - свободный комбинезон с широкими штанинами и легкий кардиган с капюшоном. Артистка исполнила свою новую песню "Жалі", которая недавно вышла.

Звезда отметила, что во время конкурса чувствуется большое напряжение.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

"Тільки повернулась з ефіру. Друзі, що я вам можу сказати? Конкурси - це шалено складно для всіх! А я була вже в різних іпостасях - і конкурсанткою, і членом журі, і запрошеною виконавицею. Повірте, коли виходиш на сцену в прямому ефірі, відчувається шалена напруга. Навіть неемоційна людина може це відчувати. Волосся постійно дибки - отака напруга за лаштунками. В мене купа думок з приводу того, що відбувалося сьогодні на фіналі, але я тримаюся. Мої вітання і найкращі побажання @go_a_band", - написала исполнительница.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

В комментариях поклонники оставили Джамале множество восхищенных отзывов о ее выступлении и образе.

Джа знову закохала мене в свій голос. Знову мурахи

Прекрасний образ, Джа)

Джа - ти любов! Дуже класний виступ був сьогодні

Вы ЛУЧШАЯ! Всегда и при любых обстоятельствах

Джа - ви як завжди неймовірна

Снова там всех уделала!) Очень круто. И красиваяяя!!!

Чарівний образ. Ніжний. Співоча Мадонна

Краще за вас,на євробаченні всеодно ніхто не заспіває

Крутий образ

Джа,вы были прекрасны,впрочем как и всегда!

Сногсшибательное выступление

Ви були неперевершеними, ефектними так чуттєво, емоційно заспівали, я в захваті, люблю ціную й обіймаю вас

Джа вы такая настоящаяяя

Джа ви неймовірна

Скриншот комментариев (instagram.com/jamalajaaa)

Напомним, Джамала поразила фотосессией в поле в "хищном" образе - певица примерила наряд с леопардовым принтом.