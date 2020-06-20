Чувство, что меня били: Надя Дорофеева в халатике удивила признанием

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица поделилась, что немного расслабилась на карантине

Экс-участница группы "Время и Стекло" Надя Дорофеева вернулась к работе и активному ритму жизни после самоизоляции вместе с мужем в загородном доме. И хотя певица рада снова быть в строю, порой ей нелегко дается вновь войти в прежний насыщенный режим, призналась звезда в своем Instagram.

Артистка поделилась атмосферным кадром с ночных съемок, сделанном в гримерке. На фото Надя запечатлена в белом халате и со стаканчиком кофе в руках - она пьет бодрящий напиток и устало смотрит на камеру.

По словам исполнительницы, за время карантина она привыкла высыпаться и бессонные ночи теперь даются с трудом.

Надя Дорофеева в халате поделилась фото с ночных съемок (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Карантин конечно меня разбаловал. Я такая прям высыпалась, никаких тебе ночей в самолетах и автобусах. Никаких съёмок сутками, без перерыва на поспать. И тут на тебе, первая съёмочная ночь, а у меня чувство что меня били. Эй, режиммчииик, возвращаааайся", - поделилась Дорофеева.

Фолловеры поспешили прокомментировать фото любимой артистки, восхищаясь ее красотой.

Тебя не узнать))

Какая красотка

Лате?

Няшка

Ты как всегда неповторима

Нереальная

Наденька обожаю тебя ты очень красивая

Ахахха жизненнооо

ее, ждем чего то нового от тебя

Какая

Пусть твой режимчиииик поскорее вернётся

Ты ооооочень красивая и совсем не выглядишь уставшей

Скриншот комментариев

Напомним, ранее Надя Дорофеева устроила себе "выходные мечты" и показала их в коротком видео.

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Автор: Марина Настевич