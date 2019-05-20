Чувственная Санта Димопулос взволновала горячим фото в купальнике

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Экс-ВИА Гра подразнила кадром из солнечной Италии

Экс-"ВИА Гра" и бизнес-леди, а также блогер Санта Димопулос может похвастаться идеальными формами. Девушка активно занимается спортом, придерживается правильного питания и держит себя в безупречной форме. Снимки стильной жгучей красотки неизменно взывают интерес у подписчиков Санты в Intsagram, а ее пляжные кадры заставляют их и вовсе затаить дыхание. Артистка опубликовала снимок из Италии, на котором запечатлена в купальнике телесного цвета, который четко повторяет изгибы ее тела.

Санта любит активные виды спорта, потому она позирует на борде, подставив лицо солнечным лучам, грациозно выгнув спину и отбросив назад роскошные локоны. Подписчики смогли оценить и внушительное декольте девушки.

"Summer vibes . Рассказывайте! Вы уже распланировали свое нереальное лето?" - поинтересовалась Санта у фолловеров.

Фото: Санта Димопулос (instagram.com/santadimopulos)

Но поклонники перво наперво решили сделать комплименты внешности знаменитости, сравнив ее с богиней красоты и похвалив точеную фигуру.

"Санта, ну ты нереальная", "Как всегда- неподражаема!", "Какая Вы невероятная!", "Фігура моєї мрії", "Бог и родители дали вам идеальную внешность! Богиня!", "А как такую красоту можно откомментировать? Нереально красива! Точка!", "Какая красавица! Слов нет, самая красивая", "Богиня красоты", "Куколка!", "Совершенство!" - не уставали дарить комплименты комментаторы.

Ранее Санта Димопулос восхитила поклонников соблазнительным фото топлесс.

К слову, участница группы "ВИА Гра" Эрика Герцег взбудоражила сеть откровенной фотосессией.