Чувства были настоящими: Кристина из Холостяк-10 прокомментировала свой уход из проекта

В пятницу, 8 мая, на СТБ вышел 10 выпуск романтического реалити Холостяк-10, в котором Макс Михайлюк познакомился с семьями четырех девушек и выбрал трех из них, которых на следующей неделе он представит уже своим родителям. После Церемонии роз проект покинула Кристина - по словам мужчины, причиной стал обман девушки и ее неискренность. На своей странице в Instagram она прокомментировала свой уход и призналась, что действительно не всегда была с холостяком откровенной, однако ее чувства были настоящими.

Кристина опубликовала видеонарезку их с Максом совместных моментов в шоу и отметила, что успела влюбиться в него. Она жалеет, что не смогла открыться холостяку и прояснить все спорные моменты.

"Влюбиться в тебя - было проще всего на свете! Когда между нами возникли недомолвки, я разрывалась между молчанием и криком. Мне так хотелось с тобой поговорить об этом, но я не могла. Страшно было озвучить в кадре, страшно было признаться себе, что за сильной и рассудительной девушкой прячется куча страхов и детских установок. Я не понимала, как ты относишься к ситуации, которая произошла накануне. И вместо разговора, который бы расставил всё на свои места, я предпочла «умолчать» свои переживания, которые по исходу стали причиной моего поведения.



Я хочу что бы ты знал, чувства к тебе - были настоящими и честными! Ты это чувствовал, Макс и ты это знаешь! Тысячу раз спасибо! Будь счастлив! Обнимаю. OHANA - значит семья, а в семье никогда никого не бросят и не забудут", - эмоционально поделилась девушка.

Позже Кристина также показала фото из Парижа и рассказала, что после ухода из проекта была в очень плохом состоянии, но ее сестра пришла на помощь и увезла девушку развеяться в Париж.

"Я не боюсь. Тепер я вільна. В 4 утра судорожно собирала вещи с отеля, словно сбегала. Повторяла только: «я просто хочу домой». Закинув вещи в багажник и держа в руках картину «Ohana”, я захлопнула дверь в машине и разрыдалась. Я осталась наедине с собой. Без камер. Без прослушки. Без съемочной группы. Без Макса.



Вернувшись домой всё напоминало о нём. Тут мы пили чай, тут мы целовались, а тут мы обнимались. Я не хотела принимать тот факт, что «НАС» больше нет. Я действительно в это не верила. Вещи разобрать не смогла, не в тот день, не в последующие. Я целыми днями плакала и ничего не хотела делать. Антипатия ко всему и даже к себе. На помощь приехала сестра. Моя поддержка и опора и мы рванули исполнять мою мечту - Париж. Я гуляла по улочкам, пила вкусный кофе с круассаном, но успокоить свои мысли я так и не смогла. «Действительно? Из-за волос?» В тот момент я не понимала, что истинная причина кроется в другом...." - откровенно рассказала экс-холостячка.

Фото: Кристина (instagram.com/kris.chem)

Кристина призналась, что после этого она решилась обратиться к психологу, который помог ей многое понять о самой себе и причинах случившегося на проекте.

"Самым лучший решением стало - обратиться к психологу. Разбирали всё по молекулам .Ситуацию с детства. Когда хвалили мою сестру и мне безумно хотелось заслужить внимание. И я была хорошей. Старалась делать всё хорошо, даже когда не хотелось. Потому что хороших любят, а если я буду плохой - меня любить не будут. У ребёнка происходит всё именно так. Ситуацию с отчимом. Когда меня лупили по заднице и я сдерживала свои слёзы, ведь если заплачу - подтверждение - больно. И от маленькой Кристи, я приняла это в взрослую жизнь. Вот где глубже посмотреть на ситуацию, понимаете? Вот где сделать не поверхностные выводы! Вот где понять, почему я так поступаю? Причина не в волосах, а в том, что мне действительно не хватило смелости быть с Максом до конца искренней. Причина в том, что у меня действительно были чувства к Максу и я боялась его потерять, сделав что-то не так. Причина в том, что я действительно не показывала свои эмоции.





Мне понадобилось много времени, чтобы сказать всей этой ситуации - спасибо! Смотрю на свою татуировку, которую сделала ещё в 17 лет «Исцели себя сам» и понимаю, тут я не ошиблась .Обняла. Ваша Кристи. Спасибо, что вы у меня есть!" - поведала девушка.

Напомним, Холостяк 9 Никита Добрынин сделал откровенное признание о свадьбе с любимой Дашей Квитковой.