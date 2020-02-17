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Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном

Lite » Новости шоу-бизнеса 17.02.2020 - 10:46
Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица отдала сына на фигурное катание и сама ходит с ним на каток

Участница группы НеАнгелы Слава Каминская не сидит на месте - после развода с мужем она уже несколько раз будоражила общественность появлением в компании разных мужчин, провоцируя слухи о новых отношениях. Так, недавно певица вызвала новую волну обсуждений, выложив фото с красавчиком-доктором из джакузи! При этом звезда много времени проводит с сыном и дочкой. По совету врачей она решила отдать Леонарда на фигурное катание, чтобы укрепить его здоровье.

При этом активная мама и сама ходит с малышом на каток. На своей странице в Instagram она поделилась веселым снимком с сыночком с одного из крытых катков Киева. Каминская одета в простой черный спортивный костюм, она держит за руку Леона, а вторую подняла в знаке победы. При этом за вторую руку мальчика тоже кто-то держит, однако в кадр этот человек не попал.

Слава пожаловалась, что на льду было слишком много людей, и некоторые создавали опасные ситуации.

Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном

Фото: Слава Каминская с сыном (instagram.com/babaslavka)

"Как же много народу на льду в ТЦ по выходным. я не из пугливых, но сегодня чуть пару раз инфаркт не словила. Меня едва не снес «северный олень». А после в раздевалке услышала ужасающий диалог между мужчиной и женщиной. Его сильно возмутило , что у него от нагрузки «аж алкоголь выветрился». Серьезно? Но несмотря на это , мы все равно здорово покатались", - поделилась впечатлениями артистка.

Подписчики Каминской оценили ее новую стрижку - недавно она укоротила волосы, а также отметили, что Леон заметно подрос.

  • Очень красивые, ангелы
  • Син такий вже дорослий
  • Вы так похожи с сыном
  • Дуже пасує нова зачіска
  • Приятно за вами наблюдать
  • Леон просто светится с родителями вместе
  • не подхожу из-за этого к этим каткам - боюсь
  • Стрижка класс
  • Сначала не узнала, подумала, что за девченка
  • Странно... Ни одного вопроса, "кто держит сына за левую ручку"))) вы классные! Жду, когба моя малышка подрастет, так хочу тоже на каток с ней

Чуть инфаркт не словила: Слава из НеАнгелов рассказала об активных выходных с сыном

Скриншот комментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава Каминская рассказала о съемках в откровенных сценах в фильме "Голая правда".

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