ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Опять доктор?" Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Lite » Новости шоу-бизнеса 07.02.2020 - 12:27
"Опять доктор?" Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи
Фото: Слава Каминская (instagram.com/babaslavka)

Певица спровоцировала слухи о новом романе

Рыженькая Слава из НеАнгелов после развода с мужем, пластическим хирургом Эдгаром Каминским не стала предаваться унынию - артистка много времени проводит с детьми, работает и не забывает отдыхать. Недавно новая возлюбленная ее экс-супруга, арт-директор дизайнера Жана Грицфельдта Ольга Богатая разоткровенничалась с журналистами об их романе и отношениях. Возможно, в ответ на это певица поделилась в сети пикантным снимком, который тут же спровоцировал слухи о том, что у нее появился новый избранник.

Слава опубликовала в Instagram фото из джакузи, в котором она находится с привлекательным мужчиной. Причем именно он сделал селфи, а артистка запечатлена на заднем плане в купальнике и с полотенцем на голове.

"@dr.rogozinskij специалист вы отличный, но фотограф такой себе. Единственная нормальная фотка и то нормальный на ней только Вы. Боюсь пресса не оценит", - шутливо прокомментировала кадр Каминская.

&quot;Опять доктор?&quot; Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Фото: Слава Каминская с доктором (instagram.com/babaslavka)

Отметим, что мужчина на фото - ортопед Валентин Рогозинский.

Неудивительно, что подобный кадр вызвал бурные обсуждения среди подписчиков певицы.

"Хороший парень!!! Почём?" - отреагировала Леся Никитюк.

Не остался в стороне и сам герой провокационного фото.

"Не каждый день делаю фото в джакузи. пресса опять нас будет женить?)" - прокомментировал Валентин.

&quot;Опять доктор?&quot; Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

Фолловеры же шутят, что Слава опять выбрала себе доктора и отмечают, что он весьма симпатичный.

  • Опять доктор ?Чтож такое ))))
  • От молодец БабаСлавка, искренне рада
  • Зато во какой хорошенький
  • Нормальная фотка. Самые классные фотки спонтанные
  • Скоро этот доктор тоже станет суперзвездой инстаграмма с онлайн приёмами там всякими... ;)
  • Опять доктор
  • А доктор реально крутейший ортопед!
  • Такой брутал в басике...чего не скажешь по фото на странице... хорохориться рядом с такой дамой!!! Ох и павлины ))))
  • Красавчик

&quot;Опять доктор?&quot; Слава Каминская заинтриговала фото с мужчиной в джакузи

Скриншот коомментариев (instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Слава из НеАнгелов показала свою дочурку-модницу Лауру в стильном прикиде.

Такая взрослая и красивая: Слава из НеАнгелов показала свою дочурку-модницу Поступал как настоящий мужчина: новая избранница Эдгара Каминского рассказала об их романе
Новости Украины Слава Каминская
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь