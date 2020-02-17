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Трохи інфаркт не впіймала: Слава з НеАнгелів розповіла про активні вихідні з сином

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.02.2020 - 10:46
Трохи інфаркт не впіймала: Слава з НеАнгелів розповіла про активні вихідні з сином
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Співачка віддала сина на фігурне катання і сама ходить з ним на каток

Учасниця групи НеАнгели Слава Камінська не сидить на місці - після розлучення з чоловіком вона вже кілька разів хвилювала громадськість появою в компанії різних чоловіків, провокуючи чутки про нові стосунки. Так, нещодавно співачка викликала нову хвилю обговорень, виклавши фото з красенем-доктором з джакузі! При цьому зірка багато часу проводить з сином та донькою. За порадою лікарів вона вирішила віддати Леонарда на фігурне катання, щоб зміцнити його здоров'я.

При цьому активна мама і сама ходить з малюком на каток. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася веселим знімком з синочком з одного з критих ковзанок Києва. Камінська одягнена в простий чорний спортивний костюм, вона тримає за руку Леона, а другу підняла в знаку перемоги. При цьому за другу руку хлопчика теж хтось тримає, проте в кадр не потрапив.

Слава поскаржилася, що на льоду було дуже багато людей, і деякі створювали небезпечні ситуації.

Трохи інфаркт не впіймала: Слава з НеАнгелів розповіла про активні вихідні з сином

Фото: Слава Камінська з сином (instagram.com/babaslavka)

"Як же багато народу на льоду в ТЦ по вихідним. я не з лякливих, але сьогодні трохи пару раз інфаркт не впіймала. Мене ледь не зніс «північний олень». А після в роздягальні почула жахливий діалог між чоловіком і жінкою. Його сильно обурило , що у нього від навантаження «аж алкоголь вивітрився». Серйозно? Але незважаючи на це, ми все одно класно покаталися", - поділилася враженнями артистка.

Підписники Камінської оцінили її нову стрижку - нещодавно вона вкоротила волосся, а також зазначили, що Леон помітно підріс.

  • Дуже красиві, ангели
  • Сін такий вже дорослий
  • Ви так схожі з сином
  • Дуже пасує нова зачіска
  • Приємно за вами спостерігати
  • Леон просто світиться з батьками разом
  • не підходжу з-за цього до цих катків - боюся
  • Стрижка клас
  • Спочатку не зрозуміла, подумала, що за дівчина
  • Дивно... Жодного питання, "хто тримає сина за ліву ручку"))) ви класні! Чекаю, когба моя малеча підросте, так хочу теж на каток з нею

Трохи інфаркт не впіймала: Слава з НеАнгелів розповіла про активні вихідні з сином

Скріншот коментарів (instagram.com/babaslavka)

Нагадаємо, раніше Слава Камінська розповіла про зйомки у відвертих сценах у фільмі "Гола правда".

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