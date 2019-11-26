В чулках и экстра-мини: дерзкая Дорофеева засветила идеальный пресс и длинные ножки

Надя Дорофеева может похвастаться идеально стройной фигурой, которую без стеснения демонстрирует на сцене со всех ракурсов. Сценические костюмы певицы более чем откровенные и все и соблазнительные. Хоть в жизни Надя предпочитает более удобные варианты одежды, а сама характеризует свой стиль как "треш-гламур", но умеет быть сексуальной в любом виде. Так, вместе со своим партнером по дуэту "Время и Стекло" артистка выступила на суперфинале проекта Танцы со звездами 2019 в дерзком наряде.

На фотоотчет из закулисья Надя и Алексей "Позитив" Завгородний запечатлены в экстравагантных красно-белых костюмах. Певица надела белый кроп-топ с красным принтом на рукавах и экстремально короткую мини юбку оригинального оформления, а также сетчатые колготы. Свой лук она дополнила белоснежными чулками-гетрами и перчатками. Ее волос собраны сзади, а несколько широких прядей выпущены на лица.

Ансамбль только подчеркнул достоинства Надиной фигуры – плоский животик и стройные длинные ножки. Она кокетничала на камеру и с удовольствием позировала вместе с Позитивом.

Надя Дорофеева и Позитив (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Поклонники оценили по достоинству экстравагантные луки Нади и Позитива.

Такие классные!

Красотка

Ребята огнище

Классно смотритесь

На стиле

Сексуалочка

Какие крутые

Блин, Надя, у тебя такие крутые луки!

Красавчики

Ну Надя как всегда отпад

Скриншот комментариев

Ранее Надя Дорофеева очаровала сеть проникновенным фото и заворожила магнетическим взглядом.