Чудесные! Внучка Софии Ротару заворожила счастливым редким фото с женихом

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/marcodumenil)

Соня Евдокименко поделилась лучезарным фото с бойфрендом

Внучка Софии Ротару, юная модель и певица Соня Евдокименко давно перестала скрывать своего бойфренда, молодого бизнесмена и коллекционера Марко Дюменила. Пара провела лето в Италии и Франции, наслаждаясь лучшими европейскими курортами. Девушка познакомила избранника с семьей и он даже прилетел в Киев, где устроил фотопрогулку. Совместные снимки пары появляются в Instagram Сони редко, зато всегда вызывают живой интерес у ее подписчиков.

Так, девушка решила опубликовать лучезарное летнее фото, на котором позирует с женихом. Соня широко и беззаботно улыбается на камеру. На ней – белоснежная рубашка и стильные изящные украшения – цепочка с цветами на шее и аккуратные сережки из одного комплекта. Марко также расплылся в сдержанной улыбке, а глаза спрятал за солнечными очками.

"Будьте солнечными. Улыбайтесь!" - призвала Соня под снимком.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Комментаторы не смогли смолчать и тут же заявили, что улыбка Софие очень к лицу, а вместе с бойфрендом они выглядят гармоничной парой.

Вся в белом: внучка Софии Ротару поразила стройностью в изысканном образе

Такая у вас красивая улыбка

Чудесные

Вау, фотка просто супер. Чаще улыбайся тебе идет

Вау, какие вы милые

Какие вы классные!

Позитивное фото

Очень солнечное фото

Ребята, вы классные!

Ты такая красивая

Такие прекрасные люди

Скриншот комментариев

Напомним, что Соня Евдокименко прилетела в Киев из Нью-Йорка ради того, чтобы провести праздники в кругу семьи. Прямо в аэропорту девушку встретили родители, а дома ее ждал четырехлапый друг.