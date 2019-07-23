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"Что может быть вкуснее": Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 11:56
"Что может быть вкуснее": Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама
Горбунов и Осадчая (фото: instagram.com/kosadcha)

На этот раз Осадчая и Горбунов попробовали местные деликатесы

Осадчая и Горбунов умиляют поклонников романтичными кадрами из Амстердама, куда пара известных украинских телеведущих прилетела буквально вчера, 23 июля. Однако отдых продлится не так долго, как хотелось бы. Осадчая уже отметила, что они пробудут в Амстердаме всего три дня. Но уже и за первый день звездная пара телеведущих успела засыпать поклонников фотографиями и видео своего путешествия.

Так, на своей instagram-страничке Юрий Горбунов показал, что же они пробудут в Амстердаме со своей звездной супругой. Телеведущий опубликовал несколько фото, продемонстрировав местный фастфуд.

К примеру, на одном из фото Горбунов и Осадчая пробуют селедку в белой булке. Пара сидит на фоне одного из водных каналов. Осадчая счастлива и широко улыбается.

"Що може бути смачніше голандського оселедця!?" – подписал яркий кадр Горбунов.

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

Юрий Горбунов и Катя Осадчая в Амстердаме (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

На следующем Кадре телеведущие уже в местном ресторане пробуют морепродукты. В кадре видим Горбунова, перед ним – двухэтажный поднос с различными морскими деликатесами.

"Ой ой ой!! Все своїми руками ловив!" – шутит Юрий Горбунов.

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

И еще один кадр – на фоне кирпичного здания посреди двух припаркованных маленьких машин. Кстати, на опубликованных в сториз видео можно заметить, на чем передвигаются жители Амстердама. В основном это маленькие машины и велосипеды.

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

"Минимализм", - подписал фото Горбунов (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

А вот Осадчая опубликовала серию новых фото у себя в разделе сториз. Телеведущая позирует уже в знакомом клетчатом сарафане с кружевом на юбке. Образ дополняет маленькая сумочка через плечо, удобные белые кроссовки, а на поясе завязана белая куртка. Но судя по всему, Амстердам встретил своих звездных гостей отличной солнечной погодой.

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

Счастливые Осадчая и Горбунов в Амстердаме (фото: instagram.com/kosadcha)

Тем временем поклонники Горбунова поспешили прокомментировать его новые фото:

  • "Это ооочень вкусно !!! Я в Амстердаме все никак не могла ими наесться))) Неимоверно просто, но так вкусно"
  • "Лучше - только два сельди"
  • "Хорошая пара, молодцы нашли друг друга"
  • "Юра, не переедай))"
  • "Ого, укусненько выглядит!"
  • "Красиво есть не запретишь)"

&quot;Что может быть вкуснее&quot;: Осадчая и Горбунов попробовали гастрономические изыски Амстердама

Скриншот комментариев: instagram.com/gorbunovyuriy

Напомним, что перед поездкой в Амстердам Катя Осадчая посетила музыкальный фестиваль в Юрмале. Телеведущая и новым стильным образом блеснула, и звездных гостей нового выпуска программы "Світське життя" показала. На фото с Осадчай позировали: Дима Монатик, Нино Катамдзе, а также Любовь Успенская, Валерий Меладзе и Лайма Вайкуле. 

Кстати, в Юрмале в перерывах между съемками Осадчая успела и на велосипеде покататься. Телеведущая посетила местную набережную. 

"Безупречный вкус": Катя Осадчая восхитила элегантностью в Юрмале Настоящая красота! Осадчая заинтриговала фото со всемирно известной легендой кино
Новости Украины Катя ОсадчаяЮрий ГорбуновАмстердам
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