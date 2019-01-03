"Что-то новенькое": Тина Кароль впечатлила фанов необычным образом

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Поп-дива представла в непривычном для поклонников образе, сорвав комплименты

Известная украинская певица Тина Кароль, которая ранее взбудоражила сеть снимком без белья, побаловала поклонников новым фото, на котором предстала в необычном, но изысканном образе. Соотвествующим кадром она поделилась в Instagam.

Поп-дива позирует в черном платье, кокетливо оголяющем плечи и делающим акцент на декольте. Кроме того, знаменитость изменила привычным струящимся локонам, собрав волосы в хвост и закрепив их белым бантом.

Фото: Тина Кароль (instagram.com/tina_karol)

Подписчики артистки были поражены ее преображениями, некоторые сравнили певицу с Моникой Белуччи и Орнеллой Мути, отметив ее утонченную женственность.

"Вы мне так напоминаете вас в 2008, 2009, ну, в общем, в тех годах. Такая же наивная, красуня, нежнейшая душа... Так хочется отмотать время назад... Вы безумно красивы, вы прелестны!", "Слишком необычный образ. И слишком красивая", "Мне кажется или Тина подстригла волосы?", "Так необычно", "Тина, это Вы?", "А хвостик-то идет", "Тина что волосы подстригла?", "Это шикарно. Такой образ необычный. Не привычно видеть вас на таких фотосессиях, где волос собран в хвост", - писали комментаторы.

Скриншоты комментариев (instagram.com/tina_karol)

Напомним, что в преддверии новогодних праздников у Тины Ккароль случилась неожиданная неприятность с елкой. Певице пришлось в срочном порядке устроить уборку, ведь она побила любимые стекляные игрушки.

Ранее Тина Кароль раскрыла подробности съемок нового сезона полюбившегося зрителям шоу "Голос". Так, теперь артистка работает в сугубо мужской команде, к котрой присоеденился известный певец Дан Балан.

Видео: РБК-Украина