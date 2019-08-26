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"Что с губами?": Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

Lite » Новости шоу-бизнеса 26.08.2019 - 20:42
"Что с губами?": Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль
Юрий Горбунов (фото: facebook.com/Данил Щербаков)

Пользователи сети "разнесли" внешний вид украинской певицы

Известнейший украинский телеведущий Юрий Горбунов, который недавно похвастался милым сюрпризом на свой день рождения, показал новое фото с Тиной Кароль на своей странице в Instagram.

Горбунов сделал снимок со знаменитой певицей на съемках нового сезона танцевального шоу Танці з зірками. Стоит отметить, что Горбунов и Кароль являются ведущими этой программы.

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

Юрий Горбунов с Тиной Кароль (фото: instagram.com/gorbunovyuriy)

При этом пользователей сети очень удивила данная фотография. Многие отметили, что с губами певицы, на которые она нанесла яркую помаду, что-то не так.

  • Губы - нет сил на них смотреть! Неужели никто не может сказать! Это ужасно!
  • Я думала никто не заметит ее кривые губы;
  • Тине минус огромный;
  • Помаду нужно сменить, не идет;
  • Эм... скажем так, это не лучшее фото Тины;
  • Тиночка, что это такое, вид 50 лет, неудачный макияж;
  • Мейкапчик подкачал? Тина лучше вам вообще без макияжа, и вы выглядите лучше, чем с ним;
  • Во-первых, она человек... а потом артистка... и пусть в зеркало смотрит во что одевается и как рисуется ... а то наденет ночную рубашку и на сцену ... фу;
  • Жесть, сколько тонального крема;
  • Что случилось с Тининым лицом;
  • На Тину сейчас не похожа, губошлеп!! Жесть, Тина стань прежней, как была!
  • А такая красивая была...

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

&quot;Что с губами?&quot;: Юрий Горбунов оконфузился со снимком Тины Кароль

Скриншоты с Instagram

Напомним, что Юрий Горбунов ответил на критику в сети по поводу двухлетнего сына. Он также прокомментировал возможное участие в шоу в качестве звездного танцора.

Ранее сообщалось о том, что Юрий Горбунов заинтриговал "постельным" фото с Катей Осадчей.

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