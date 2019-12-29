Четвертая свадьба: Виктор Павлик признался, когда женится на 25-летней возлюбленной

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Избранница артиста Екатерина Репяхова моложе его почти на 30 лет

В этом году в сети и прессе много обсуждался новый роман 53-летнего Виктора Павлика с 25-летней девушкой Катериной Репяховой, которая является PR-менеджером артиста. Оказалось, что пара вместе уже несколько лет, однако скрывала свои отношения. После признания же влюбленные стали делиться совместными фото в соцсетях и давать интервью, при этом певец заявил, что разница в возрасте в 28 лет его нисколько не смущает. А в интервью "Светской жизни" Виктор и вовсе заявил, что они с любимой планируют официально пожениться.

По словам 53-летнего исполнителя, это произойдет уже в 2020 году. Отметим, что для Павлика этот брак будет уже четвертым.

"Еще непонятно когда, или в мае, или в июне, где-то там Катя на звездах гадает и высчитывает. Она очень хочет эту свадьбу", – поделился певец.

Артист добавил, что его и невесту свадьба в високосный год никак не смущает.

"Мы в это не верим, наоборот, 2020 очень крутая цифра", – отметил Виктор.

Кроме того, он поделился, что уже давно познакомился с будущей тещей - к слову, мама Екатерины старше Виктора на четыре года.

"Мне не очень и интересно, как ее мама отреагировала на нашу разницу в возрасте, главное, что мы с Катей любим друг друга", – заверил артист.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Напомним, что ранее Виктор Павлик был трижды женат - первая жена Лида родила ему сына. После этого у певца были отношения со Светланой из Узбекистана, которые длились восемь лет и у которых родилась дочь Кристина.

Потом артист не устоял перед красотой танцовщицы Ларисы, с которой он женился дважды. У них родился сын Павел. В 2016 году Павлик расстался с Ларисой и начал встречаться с Екатериной Репяховой.

"Мне когда-то нагадали пять бракосочетаний. Впрочем, мне очень хочется уже остановиться на четвертом, потому что уже 55 лет на носу, взрослые дети и трое внуков, ну и еще Катя захочет детей", – признался Павлик.

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова (фото: instagram.com/repyahovakate)

Ранее Виктор Павлик рассказал, планирует ли заводить ребенка c молодой любовницей.