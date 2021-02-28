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Я - честная: Полякова поставила точку в скандале с Кароль (видео)

Новина українською → Воскресенье 28 февраля 2021 11:02
Я - честная: Полякова поставила точку в скандале с Кароль (видео) Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)
Автор: Анна Киселева

Недавно в сети, а потом и на телевидении разгорелся скандал из-за высказывания Оли Поляковой по поводу творчества Тины Кароль. Впоследствии она извинилась перед артисткой, однако скандал продолжился тем, что Кроль якобы использовала ее для пиара своего нового хита. Сейчас же Оля Полякова решила дать финальный комментарий на тему инцидента с Кароль.

Об этом Полякова заявила в программе "Светская жизнь".

"Я — честная, прямолинейная, эмоциональная, но не глупая. Никогда бы не стала шутить про мужа Тины и ее личную трагедию. Я говорила только о том, что правда думаю: что у Тины уже давно очень грустный репертуар. Когда я посмотрела шоу и увидела, насколько это некорректно прозвучало, мне самой стало неприятно, и я сразу извинилась. Я всегда искренне приношу извинения", — рассказывает знаменитость.

Но, по ее мнению, Кароль все же использует ее для собственного пиара.

"Но прощать меня или делать пиар своей новой песни — это уже самостоятельный выбор человека", — заявила артистка.

Напомним, что поп-дива Оля Полякова в одном из выпусков шоу "Маска" назвала Тину Кароль "плакальщицей на похоронах".

До этого Тина Кароль высказалась по поводу заявления Оли Поляковой. Она назвала ее слова "моральным дном" и сказала, что таких людей можно только пожалеть.

До этого Тина Кароль озадачила сеть видео с участием мужчины.

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