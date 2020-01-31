Чертовски привлекательна: Кайли Дженнер покорила пышными формами в черном total look

Кайли Дженнер (фото: instagram.com/kyliejenner)

Звезда блистает в стильном наряде

Кайли Дженнер, которая недавно устроила сказочную презентацию своей новой коллекции косметики, продолжает покорять просторы сети своими формами. Она опубликовала фото, на котором красуется в стильном аутфите. Наряд она выбрала соблазнительный и стильный, хотя и достаточно "скромный" по ее меркам.

Новый образ Кайли (фото: instagram.com/kyliejenner)

Лук составили черные кожаные брюки с высокой посадкой и черный гольф из блестящей ткани. С помощью наряда девушка прекрасно подчеркнула свою тонкую талию, пышную грудь и роскошные бедра. Дополнили наряд крошечная сумочка жизнерадостного оттенка, а также крупные "мужские" часы. Волосы самая молодая миллиардерша в мире распустила по плечам, макияж сделала предельно чувственный: с акцентом на пухлые губы и томный взгляд из-под накладных ресниц. "Чертовски привлекательна", "первая", "невероятная" – засыпали 22-летнюю знаменитость комплиментами.

Кайли и Сторми на отдыхе (фото: instagram.com/kyliejenner)

Напомним, вскоре Кайли будет отмечать день рождения своей дочери Сторми. 1-го февраля малышке исполнится два года. Препати молодая мама уже устроила – на вечеринку, к слову, пришел и бывший возлюбленный Дженнер, Трэвис Скотт. Родители обожают девочку и, даже расставшись, стараются проводить с ней много времени и сделать их расставание как можно менее болезненным для нее.

Кайли обожает свою дочь (фото: instagram.com/kyliejenner)

Также Кайли устроила мини-отпуск со Сторми. Она показала несколько фото и видео с побережья, где они с девочкой провели несколько дней. По словам Кайли, малышка – самое важное, что есть у нее в жизни. И каждый день с ней – это благословение. Недавно Кайли разоткровенничалась для интервью о периоде беременности. Так, она призналась, что роды первенца дались ей нелегко. Сторми должна была появиться на свет только 2-го февраля, но врачам пришлось искусственно вызывать роды, проткнув околоплодный пузырь. Причину, по которой медикам пришлось это сделать, она не назвала.