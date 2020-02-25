Черный лебедь: Анна Ризатдинова показала, как принимает грязевые ванны на Мертвом море

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Гимнастка наслаждается отдыхом в Израиле

Финалистка Танцев со звездами 2019, олимпийская призерка Анна Ризатдинова решила устроить себе морской отдых и отправилась в Израиль. Гимнастка, которая недавно откровенно рассказала о воспитании сына от Александра Онищенко и своем ритме жизни, поделилась своей радостью с поклонниками и не преминула похвастаться точеной фигурой в купальнике.

Анна выбрала для каникул побережье невероятно соленого Мертвого моря. На своей странице в Instagram она поделилась атмосферным фото на фоне морских волн, а позже показала, как принимает целебные грязевые ванны.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

Ризатдинова позировала на берегу моря в слитном черном купальнике с прозрачными вставками. Волосы она собрала в пучок, а ноги и руки обмазала черной грязью, которая славится своими полезными свойствами.

Фото: Анна Ризатдинова (instagram.com/anna_rizatdinova)

В подписи к публикации спортсменка немного рассказала об уникальном месте, где проводит отпуск.

"25 км к востоку от Иерусалима и в 84 километрах от Тель-Авива у подножья лежит собрание вод, не имеющее подобного себе нигде на свете. Уровень его поверхности на 400 м ниже уровня мирового океана, а концентрация солей в нем в десять раз превышает обычную морскую. Впадина Мертвого моря - самое низкое место на земле, оно содержит больше минералов, чем любой другой естественный водоем. Не только его вода уникальна, уникально все вокруг: толстый слой атмосферы задерживает значительный процент опасного ультрафиолетового излучения, воздух содержит больше живительного кислорода и успокаивающего человеческий организм брома, чем в любом другом месте на земном шаре. Никакая рыба не может существовать в его пересоленной воде. Оно пополняется водами реки Иордан и минеральных источников, напоминающих по своему составу эвианские и карлсбадские. В каждом литре воды Мертвого моря содержится 320 граммов солей и минералов", - поведала Анна.

Фолловеры гимнастки не смогли остаться равнодушными - они желают девушке хорошего отдыха и восхищаются ее красотой и точеной фигурой.

Гарного відпочинку!!!

А как же фотки лёжа на спине?

Просоленное тело дольше сберегается!

Чёрный лебедь расправляет крылья

Такая сильно красивая

Даа, купальник-зачет!!!!!

Красотка

это зачет однозначно. Как там у вас? 10-10-10-10?

Русалка на фоні моря

Боже, какая же ты красавица

В ваших глазах отражается океан

Выглядите спокойной и умиротверенной. Красавица. Русалка

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, Анна Ризатдинова откровенно призналась, почему не встречается со своим партнером по Танцам со звездами Александром Прохоровым.