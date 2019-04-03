"Черноморские обнимашки": беременная Снежана Бабкина повеселила забавным фото у моря

Недавно известный украинский артист и актер Сергей Бабкин изрядно удивил и обрадовал своих поклонников, сообщив радостную новость о том, что они с женой Снежаной ожидают третьего ребенка. Супруга музыканта, которая находится уже на седьмом месяце беременности, отправилась к морю в Одессу и поделилась в своем Instagram забавным снимком.

Как рассказала Снежана, она хотела сделать красивое лирическое фото, однако набежавшая волна окатила ее водой и спутала все планы. Актриса и танцовщица позировала в розовом спортивном костюме и черной ветровке, демонстрируя заметно округлившийся животик.

"Черноморские обнимашки. Это когда фото обещало быть романтическо-красивым, но внезапно-нахлынувший финал разрушил все наши планы", - с юмором прокомментировала Бабкина.

Фото: Снежана Бабкина (instagram.com/snezhana_babkina)

Пользователям сети очень понравился снимок, ведь он получился очень живым и естественным.

"Первоапрельская шутка от Черного моря";

"Думаю, фото получилось лучше чем планировалось";

"Классная фотка! Это здорово, что Вы не боитесь быть смешной";

"Фото дня! Для всеобщего настроения. Круто!";

"Улыбнула фотография)";

"Зато так искренне";

"Суппппееррррррррррр. как всегда живая!!!", - пишут фолловеры.

Кстати, уже известно, что у Сергея и Снежаны родится мальчик. У пары уже есть сын Артур и дочь Веселина.

Фото: (instagram.com/snezhana_babkina)

Напомним, что Сергей и Снежана Бабкины — крепкая пара, которая может служить примером для многих семей. А еще у Сергея стоит поучиться романтичности и восхищению своей женщиной. Так, например, певец недавно посвятил трогательные строчки Снежане.

Мы также сообщали, что Сергея Бабкина раскритиковали за фото с дельфинами. Певец удалил снимки и принес свои извинения, пояснив, что не знал, в каких плачевных условиях обитают эти животные в дельфинариях.