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Черная пантера: Надя Дорофеева заворожила образом в total black

Lite » Новости шоу-бизнеса 02.04.2019 - 16:05
Черная пантера: Надя Дорофеева заворожила образом в total black
Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

Певица восхитила броским макияжем

Надя Дорофеева привыкла всегда быть "на стиле" - не важно повседневный ли это стрит-стайл образ  или сценический наряд. Смелые сочетания, оригинальные решения и эксперименты со стилем – вот главные составляющие ее луков, которые поклонники давно уже охарактеризовали как "отдельный вид искусства". Так, Надя впечатлила очередным аутфитом в трендовом нынче монохроме – черном комбинезоне с молниями и топе в тон. Соответствующее фото появилось в Instagram певицы.

Артистка показала наряд, в котором выступила в Одессе в рамках всеукраинского тура группы "Время и стекло". Она сделала селфи в оригинальном комбинезоне, под которым виднелся топ. Монохромный total black разбавляли белые часы на руке певицы и серебряное украшение на шее.

В макияже Надя предпочла сделать акцент на глаза – ярко-оранжевая подводка, нюдовая кофейная помада и идеально ровный тон лица. Ее волосы с эффектом легкой небрежности лишь дополнили дерзкий молодежный образ.

Черная пантера: Надя Дорофеева заворожила образом в total black

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Какое беспорядок в моей голове", - оставила послание на английском языке знаменитость.

Фото и стиль Нади пришлись по вкусу ее поклонникам. Они восхитились умением певицы выглядеть превосходно.

Черная пантера: Надя Дорофеева заворожила образом в total black

Надя Дорофеева (фото: instagram.com/nadyadorofeeva)

"Тебе очень так идет", "Класс, красотка", "Black sex", "Стиль просто бомба", "Шикарная", "Черная пантера", "Богиня красоты", "Самая-самая стильная", "Очень классный образ", "Надюша, такой образ, это же просто кайф", – написали комментаторы.

Напомним, что Надя Дорофеева поделилась фото в классическом тренче с оригинальными надписями от украинского бренда.

Ранее Надя Дорофеева умилила сеть романтичным образом в длинном платье с мелким цветочным принтом.

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