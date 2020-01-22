Черная кошка: Анита Луценко в мокром купальнике соблазнила формами у бассейна

Даже самые смелые мечты должны сбываться — считает телеведущая
Украинская фитнес-тренер и телеведущая Анита Луценко, которая продолжает эксперименты с имиджем и меняет не только длину стрижки, но и выбирает неоновые цвета для окрашивания волос, заинтриговала поклонников свежим кадром с экзотического курорта.
Согласно Instagram знаменитости, Новый год она встретила в египетском Шарм-ель-Шейхе, а продолжить зимние каникулы решила на далеком острове Бали, о котором, как оказалось, мечтала с 11 лет.
Фото: Анита Луценко (instagram.com/anitasporty)
"В 11 лет я увидела программу про путешествия и Бали и с тех пор мечтала) А мечты так сказать имеют свойства сбываться) понадобилось всего-то 24 года. Всем сбычи мечт", - пожелала своим фанатам и последователям тренер.
Стоит отметить, что первый кадр, которым поделилась Анита, выглядит как из рекламного ролика о райской жизни. Томная, как пантера девушка, выныривает из бассейна в купальнике, подчеркивающем ее натренированную фигуру. Образ она дополнила крупными солнцезащитными очками и волосами, зачесанными назад. Такой соблазнительной Аниту мы еще не видели.
Подписчики живо отреагировали на неожиданный образ Аниты и рассказали о своих мечтах:
Священные фрукты и злой жир: Анита Луценко развенчала топ-5 самых глупых мифов о похудении.