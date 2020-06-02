Я тоже человек: победительница Холостяк-9 разоткровенничалась о своей фигуре и любви к себе

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша Квиткова призналась, что не считает свою фигуру идеальной

Победительница 9 сезона романтического реалити Холостяк Даша Квиткова не только осталась вместе с главным героем Никитой Добрыниным - 20 мая пара официально расписалась и стала мужем и женой. Отметим, что это первый случай за всю историю проекта “Холостяк” в Украине! Пышная свадьба у них тоже будет, но из-за карантина пришлось перенести дату - торжество состоится 12 августа. Даша нередко делится в сети откровенными мыслями и любит общаться с поклонниками.

На новом кадре в своем Instagram девушка предстала в бежевом нижнем белье, она сидит в красивой позе и кокетливо смотрит в объектив. Законная супруга 9-го Холостяка призналась, что не считает свою фигуру идеальной, однако в целом вполне довольна своим телом.

"У меня вовсе не идеальная фигура, но я люблю свое тело. Мне кажется, что мы все давно забыли о том, что каждый из нас индивидуален. Женщин уже много лет призывают что-то делать с их телами, чтобы они все выглядели идеально, под одну гребенку. Но зачем? Я здорова, я счастлива, и у меня все прекрасно. Хотя я тоже человек. И, как все девушки, порой подхожу к зеркалу и думаю: «Какой кошмар! Что у меня на голове? Почему это не укладывается в нужную мне прическу? Что с лицом? Зачем я вчера вечером съела третий кусок пиццы? Что это за складка? Почему не ходила в спортзал уже шесть недель?" - откровенно поделилась Квиткова.

Фото: Дария Квиткова (instagram.com/kvittkova)

Даша призвала девушек поменьше переживать из-за внешности и любить себя.



"У всех девушек такое бывает, когда они чувствуют себя ужасно и не хотят выходить из дома, но в большинстве случаев для меня это все-таки не проблема, из-за которой я считаю нужным переживать. Пожалуйста, любите себя", - подытожила красотка.

Пользователи сети поблагодарили девушку за мудрые слова и поспешили заверить ее, что она очень красивая и с прекрасной фигурой.

Спасибо тебе, ты так права! Мы все не идеальны, но мы должны научиться любить себя

классные слова !Полностью согласна с тобой

Всем бы такую не идеальную фигуру

да уж, это очень важно любить себя!! Но не у каждого это получается , к сожалению

Дашуль ты очень красивая!!!

Красивая.Ты очень стройная и ухоженная

Даша согласна на 100%

Красуня

Какая ты идеальная

Шикарная

Дашуль ты просто красавица и фигура у тебя огонь

Ох мені б таку фігуру

Нет идеальных!!! Но есть в каждой нас изюминка!!!!! Любите своё тело и себя!!!! Не уродуйте свое тело ради моды!!!!! Каждая из нас индивидуальна!!!!!!

Дашенька, очень правильно написано

Скриншот комментариев

Ранее избранница Холостяка-9 Даша Квиткова показала пикантные кадры со "свадебного путешествия" под Киевом.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич