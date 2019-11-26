О человеческой одержимости: Liloviy радикально поменяла звучание и выпустила клип на сингл "Amnesia"

Liloviy (фото: пресс-служба)

Новый хит коллектива - изысканный нетривиальный арт-поп

Проект Liloviy был запущен 2 года назад по инициативе вокалистки Алены Коверник и изначально представлял из себя акустический дуэт с Антоном Ан. Со временем состав группы расширился и к ней примкнули музыканты Александр Довгаль, Богдан Калениченко и Семён Челбарах. Ранее Liloviy уже успели выступить на таких фестивалях как Lesia Grand Fest, Respublica Fest, Woodstock Ukraine и Зелена Сцена. А также выпустить свой первый лонгплей.

Дебютный альбом группы "Називай" увидел свет в августе 2019 года. Светлые романтичные песни проекта тяготели к инди-фолк звучанию и были написаны в сотрудничестве со львовской поэтессой Наталей Мракой, благодаря стиху которой и родилось название Liloviy. Сегодня музыканты работают над своим вторым альбомом, который, по их словам, будет заметно отличаться от предыдущих работ. Участники группы признаются, что добавили в свою музыку элементы фолка — мелодику, ритмические обороты, местами народный вокал, а также элементы классики и рок-музыки.

Кроме того, новый этап в творчестве проекта ознаменовался обращением к творчеству украинского писателя и поэта Юрия Издрыка. Именно его интимная лирика звучит в сингле "Amnesia". "Поэзия Юрия Издрыка вызывает во мне сильный резонанс и вдохновляет писать музыку. В тексте песни — наслоение разных смыслов. Поэтому каждый может услышать в ней что-то своё", — говорит Алена Коверник.

Трек "Amnesia" был записан на студии Kaska Records. И звучит он действительно куда более экспериментально и смело, чем та музыка, которую мы привыкли слышать в исполнении Liloviy. Теперь это уже не милый и нежный инди-фолк, а изысканный нетривиальный арт-поп в лучших традициях таких корифеев жанра как Лори Андерсон и Джулия Холтер.

"Когда я писала песню „Amnesia“, я думала о привязанностях людей, о том, что зависимость от чего-то или кого-то делает человека одержимым. И страсть может стать разрушительной силой. Но само по себе разрушение иногда создаёт новую личность", — комментирует вокалистка группы Алена Коверник. На идею клипа певицу вдохновила работа "Притяжение" украинского скульптора Алексея Владимирова. А помогла претворить замысел в жизнь опытный режиссер и автор нашумевшего фильма "Коли падають дерева" Марыся Никитюк.

Liloviy - Amnesia (official video)

"Песня очень зацепила меня масштабом звучания, я в ней увидела Космос и первохаос. Поэтому мне хотелось рассказать про сам процесс творения на глобальном уровне: как из дуального мира противоположностей и их взаимодействия рождаются мириады вариантов жизни. Я очень хотела сделать это видео в формате полиэкранов, на что меня вдохновил мастер-класс Питера Гринуэя, который приезжал в Киев весной. Полиэкраны нарушают или даже уничтожают принципы кинорамки, чтобы создать новое визуальное качество, новый визуальный мир. Это хорошо вписалось в мою космогеничную концепцию", — рассказывает Марыся.

Сингл "Amnesia" уже доступен для скачивания и прослушивания на всех основных стриминг-площадках.