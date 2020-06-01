Людська заздрість: переможниця Холостяк 10 поставила крапку в скандалі з інтимом на проекті

Даша з Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Даша вирішила розставити всі крапки над і та натякнула на причини скндалу з інтимом на проекті

Переможниця шоу Холостяк 10 Даша Ульянова всколхнула всю мережу своєю заявою про те, що вона розлучилася з головним героєм Максом Михайлюком, а причиною цього став інтим на проекті з однією з учасниць. Цікаві шанувальники шоу стали гадати, хто ж це може бути, а масла у вогонь подило ще й те, що фіналістка проекту Дана злила листування з Дашею, де вони обговорювали близькість Макса і однієї з екс-конкуренток. Переможниця шоу вирішила поставити фінальну крапку в скандалі і написала розгорнутий пост, закликавши прихильників не копатися в брудній білизні.

Даша супроводила своє послання фото топлес, показавши хвилюючі вигини на камеру. Дівчина продемонструвала гнучкість тіла, позуючи в джинсах. Шанувальники звернули увагу на її розкішне волосся. Але поговорити Даша хотіла на серйозну тему.

"І знову відкриваємо мою улюблену рубрику скандали, інтриги, розслідування, злиті листування .. Це далеко не весь список того, що чекає вас після фіналу проекту. Я навіть не хочу копатися і розбиратися в цій багнюці, яка зараз так і ллється з аккаунта іншої учасниці. Я ніяк не хочу це коментувати, тому що знаю, що розумні, розсудливі люди і так все розуміють. Людська заздрість не знає кордонів і як з нею справлятися - вибір кожного. Всіх обняла", - написала Даша, поставивши крапку в питанні з інтимом на проекті.

Шанувальники дівчини спробували випитати в неї подробиці, але Даша продовжувати дискусію не захотіла. Вони одразу здогадалися, що мова йде про Дану, яка вирішила публічно розкрити деталі скандалу. До речі, фіналістка Холостяк-10 розповіла, що навіть дивилася з переможницею і екс-конкуренткою разом деякі випуски проекту. Втім, схоже, дружбі кінець.

Раніше учасниця Холостяк 10 Христина висловилася про інтим на проекті, адже дівчину запідозрили в близькості з Максом Михайлюком.

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Автор: Lite