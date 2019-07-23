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"Бывает раз в жизни": Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе

Lite » Новости шоу-бизнеса 23.07.2019 - 13:58
"Бывает раз в жизни": Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе
Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Муж ведущей попробовал себя в новом амплуа

Лилия Ребрик и ее муж Андрей Дикий неразлучны дома и на отдыхе. Хоть они - люди из разных профессий, но когда-то судьба свела их именно благодаря работе, ведь телеведущая и хореограф познакомились на танцевальном проекте и влюбились без памяти. Теперь пришел черед теледивы показать любимому мужчине все прелести своей профессии. Так, Андрей на один эфир стал соведущим  очаровательной супруги. Что из этого вышло, Лилия рассказала на instagram-страничке.

Телеведущая опубликовала целую серию романтичных снимков, сделанных рядом со зданием телеканала "Украина", на котором работает звезда. Андрей обнял жену в цветастом коротком платье и закружил ее на руках. Счастливая знаменитость от души смеялась и наслаждалась приятными моментами.

Она рассказала, что Андрей страшно нервничал перед выходом в прямой эфир, но его ждал приятный бонус- после окончания программы пара вместе станцевала для поклонников.

&quot;Бывает раз в жизни&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні в мене на "Ранок з Україною" не просто зірковий співведучий, а ще й КОХАНИЙ! Таке буває раз в житті, ну добре - раз в десятиріччя! Я почуваюся, як вдома! Але - чесно! - все ж трохи нервуюся! Бо я ще ніколи не бачила, щоб мій чоловік так переймався: за ефір, за мене і за всю нашу команду! Підтримайте його, друзі! Він поринув у мою стихію - телебачення, а за кілька хвилин - я порину у його: в танці! Тож, підтримайте і мене!" - попросила Лилия.

&quot;Бывает раз в жизни&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе

&quot;Бывает раз в жизни&quot;: Лилия Ребрик очаровала романтикой с мужем прямо на работе

Фото: Лилия Ребрик с мужем (instagram.com/liliia.rebrik)

Позже она разместила яркое и зрелищное видео веселого и страстного танца с мужем, а также поделилась лайфхаком для тех, кто не силен в хореографии.

"Лайфхак називається "ЩО РОБИТИ, КОЛИ НЕ ЗНАЄШ, ЯК ПРАВИЛЬНО ТАНЦЮВАТИ": стрибайте на руки своєму партнеру, і танець готовий. Дякую Андрію Дикому за підтримку! Тримай мене завжди!" - подписала трогательные кадры ведущая.

Столь романтичные и трогательные фото и видео не могли оставить равнодушными поклонников пары. Они поделились впечатлениями от дебюта хореографа в качестве телеведущего и восхитились звездной семьей.

"Вы красивая пара! Счастья вам", "У вас все получилось! Интересно было смотреть. Вы умнички!", "Молодцы!  Вы САМЫЕ ЛУЧШИЕ ведущие! Просто ОГОНЬ!", "Будьте всегда такими!", "Ви суперові!", "Вы очень классные!", "Ви такі красиві та щасливі. Щастя та натхнення Вам", "Невероятные ведущие! Очень красивая, талантливая, нежная пара", "Самая гармоничная пара. Красивые!", - не могли сдержать эмоций комментаторы.

 

Скриншот комментариев

Ранее Лилия Ребрик показала стильный образ в оригинальном белоснежном комбинезоне.

Напомним, что Лилия Ребрик рассказала, что берет с собой из косметики на отдых и делает ли макияж в отпуске.

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