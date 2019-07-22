Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

После семейного отдыха на море ведущая вернулась к работе на ТВ

После веселого и душевного семейного отдыха с любимым мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в Турции неутомимая телеведущая Лилия Ребрик вернулась в Киев и тут же приступила к работе. Она ведет утренние эфиры на телеканале "Украина" и каждый раз восхищает поклонников все новыми стильными и элегантными образами.

На этот раз Лилия похвасталась ультратрендовым луком в брючном комбинезоне молочного цвета. Его изюминкой являются расклешенные плиссированные штанины, также артистка подчеркнула тонкую талию широким поясом. Ребрик дополнила эффектный образ серыми туфлями на каблуке и пиджаком персикового цвета.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи к фото ведущая заинтриговала поклонников, предложив угадать, кто будет ее новым соведущим.

"Починаю новий тиждень ефірів "Ранку з Україною". Прокидаємось разом!!! О 6.30))). Вгадайте, хто завтра мій зірковий співведучий? Пишіть варіанти! Повірте, буде цікаво", - прокомментировала Ребрик.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Раскроем тайну - вместе с Лилией Ребрик и Григорием Германом в эфире программы будут будить украинцев Анатолий Анатолич и Мария Мельник.

Фолловерам очень понравился наряд Лили, также она высказывают свои предположения о новом ведущем.

Який шикарний образ, скажіть будь ласка де можна такий знайти?

Стиль- бомбанита!

Монатик

Олена Шоптенко

Какие шикарные брюки!!!

Красуня

Володимир Остапчук

Юрій Ткач

Вакарчук

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик рассказала о своей принципиальной позиции относительно косметики на отдыхе.

Ранее Лилия Ребрик похвастались турецким загаром, позируя в компании любимого мужа.