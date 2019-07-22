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Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне

Lite » Мода 22.07.2019 - 15:26
Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне
Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

После семейного отдыха на море ведущая вернулась к работе на ТВ

После веселого и душевного семейного отдыха с любимым мужем Андреем Диким и дочками Дианой и Полиной в Турции неутомимая телеведущая Лилия Ребрик вернулась в Киев и тут же приступила к работе. Она ведет утренние эфиры на телеканале "Украина" и каждый раз восхищает поклонников все новыми стильными и элегантными образами.

На этот раз Лилия похвасталась ультратрендовым луком в брючном комбинезоне молочного цвета. Его изюминкой являются расклешенные плиссированные штанины, также артистка подчеркнула тонкую талию широким поясом. Ребрик дополнила эффектный образ серыми туфлями на каблуке и пиджаком персикового цвета.

Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

В подписи к фото ведущая заинтриговала поклонников, предложив угадать, кто будет ее новым соведущим.

"Починаю новий тиждень ефірів "Ранку з Україною". Прокидаємось разом!!! О 6.30))). Вгадайте, хто завтра мій зірковий співведучий? Пишіть варіанти! Повірте, буде цікаво", - прокомментировала Ребрик.

Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезонеЛилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Раскроем тайну -  вместе с Лилией Ребрик и Григорием Германом в эфире программы будут будить украинцев Анатолий Анатолич и Мария Мельник.

Фолловерам очень понравился наряд Лили, также она высказывают свои предположения о новом ведущем.

  • Який шикарний образ, скажіть будь ласка де можна такий знайти?
  • Стиль- бомбанита!
  • Монатик
  • Олена Шоптенко
  • Какие шикарные брюки!!!
  • Красуня 
  • Володимир Остапчук
  • Юрій Ткач
  • Вакарчук

Лилия Ребрик покорила эффектным образом в стильном комбинезоне

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик рассказала о своей принципиальной позиции относительно косметики на отдыхе.

Ранее Лилия Ребрик похвастались турецким загаром, позируя в компании любимого мужа.

"Принципиальная позиция": эффектная Лилия Ребрик рассказала о косметике на отдыхе Лилия Ребрик с мужем похвастались загаром на красочном фото из Турции
Новости Украины Лилия Ребрикобразведущая
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