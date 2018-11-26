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"Было классно": украинская певица призналась в однополых отношениях

Lite » Звезды 26.11.2018 - 15:51

Видео: YouTube/Люкс ФМ

Популярная украинская певица MamaRika (Анастасия Кочетова), которая недавно выпустила "очень личный" клип, призналась, что у нее были однополые отношения. Об этом певица сказала во время развлекательного шоу "Караоке на колесах".

Анастасия отметила, что хоть и имела интимные отношения с девушкой, но с мужчинами ей нравится больше.

"С одним мужчиной, с моим. Но "пошаліли" немножко и хватит", - сказала она.

При этом девушка сказала, что во время отношений с другой девушкой "было классно". 

&quot;Было классно&quot;: украинская певица призналась в однополых отношениях

Анастасия Кочетова (фото: instagram.com/mamarika_official)

Также певица призналась, что во время этих однополых отношений ей приходилось покупать интимные игрушки в секс-шопе.

"Ну а как же без помощи современных изобретений? А как? Вы думали, что девочки просто за ручки держатся?" - с улыбкой резюмировала Анастасия.

Ранее MamaRika назвала пять лучших мест в стране, которые, по ее мнению, необходимо обязательно посетить.

Видео: РБК-Украина

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