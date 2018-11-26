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"Було класно": українська співачка зізналася в одностатевих стосунках

Lite » Зірки 26.11.2018 - 15:51

Відео: YouTube/Люкс ФМ

Популярна українська співачка MamaRika (Анастасія Кочетова), яка нещодавно випустила "особистий" кліп, зізналася, що у неї були одностатеві стосунки. Про це співачка сказала під час розважального шоу "Караоке на колесах".

Анастасія зазначила, що хоч і мала інтимні стосунки з дівчиною, але з чоловіками їй подобається більше.

"З одним чоловіком, з моїм. Але пошаліли трошки і досить", - сказала вона.

При цьому дівчина сказала, що під час відносин з іншою дівчиною "було класно".

&quot;Було класно&quot;: українська співачка зізналася в одностатевих стосунках

Анастасія Кочетова (фото: instagram.com/mamarika_official)

Також співачка зізналася, що під час цих одностатевих стосунків їй доводилося купувати інтимні іграшки в секс-шопі.

"Ну а як же без допомоги сучасних винаходів? А як? Ви думали, що дівчатка просто тримаються за ручки?" - з посмішкою резюмувала Анастасія.

Раніше MamaRika назвала п'ять кращих місць в країні, які, на її думку, необхідно обов'язково відвідати.

Відео: РБК-Україна

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