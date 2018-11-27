"Была супер-девственницей": певица-трансгендер Зианджа рассказала о первом романе

Видео: YouTube / Зе Интервьюер

Известная украинская певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, рассказала о своем первом романе. Она призналась в откровенном интервью Анатолию Анатоличу в рамках его авторского проекта "Зе Интервьюер", что в Украине у нее отношений не было.

"Сдесь я была супер-девственницей... на тот момент девственником", - отметила артистка, которая переехала в Лос-Анджелес (США).

Фото: скриншот YouTube / Зе Интервьюер

Зианджа рассказала, что роман длился около пяти месяцев. Ее избранником был иностранец - армянин, который жил в Америке и разговаривал на английском языке.

"Я по жизни очень женственная. Поэтому я встречалась с ним как женское существо. Как девушка", - сказала она и добавила, что мужчины, которых влечет к девушкам-трансгендерам, не являются геями.

"Вот геям-мужчинам нравятся геи-мужчины. А мужчины, которым нравятся девушки-трансгендеры - им нравятся девушки экзотичные", - подчеркнула Зианджа.

Фото: скриншот YouTube / Зе Интервьюер

Пара познакомилась в фаст-фуде.

"Я зашла в МакДональдс за бургером и за шейком, и мы просто там познакомились. Я выглядела как мокрая собака - с утра проснулась, без макияжа и всего подобного. И вот там я себя уже отпустила по-полной", - рассказала Зианджа.

Также она отметила, что ее парень был больше "развит в этой сфере".

"У него уже были отношения с трансгендерами. Это я была супер неопытной", - призналась певица.

Фото: скриншот YouTube / Зе Интервьюер

Также она добавила, что расстаться пришлось потому, что ее бойфренду нужно было улетать из страны, а она "очень тяжело переносит отношения на расстоянии".

Фото: Зианджа (instagram.com/ziasphere)

Ранее сообщалось, что украинская певица-трансгендер Зианджа в соцсетях намекнула о своем одиночестве.

Также мы писали о том, что певица-трансгендер Зианджа, ранее известна как Борис Апрель, показала соблазнительную фигуру. Кроме того, она показала поклонникам свои детские фото.

Смотрите также:

Видео: РБК-Украина