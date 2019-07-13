"Была в раю": Вика из НеАнгелов покорила точеной фигурой на фоне пейзажей

Украинская исполнительница Виктория Смеюха не часто балует своих поклонников новыми снимками. В этот раз солистка НеАнгелов показала в Instagram точеную талию на фото из города Святогорск, куда певица отправилась после концерта в Лимане Донецкой области.

Вика позирует на фоне живописного уголка, который демонстрирует прекрасный вид на побережье реки Северский Донец в Святогорске.

"Сегодня была в раю, но уже спустилась на землю, и успела выступить на сцене в городе Лиман", - написала певица.

Отметим, что певица показала естественную красоту без макияжа и белоснежную улыбку. А спортивный стиль подчеркнул точеную талию и приятные округлости звезды.

Виктория Смеюха (фото: instagram.com/vikanablack)

Фолловеры Виктории восхитились ее очаровательной женственностью и непринужденным образом.

"Милая, красивая, обворожительная, стильная, обворожительная!", "Какая красота! Вы умничка!", "Вы сегодня были умнички. Вика большое спасибо за позитивный концерт и за фото", "Какая красота! Виктория, вы такая красивая, такая красивая фигура!", "Вика ты такая положительная, можно я к тебе прижмусь?", "Ты прекрасна, как ангел", - пишут поклонники певицы.

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Ранее Виктория Смеюха очаровала сеть образом романтичной пастушки, в котором она появилась во время записи концерта к Дню независимости Украины на одном из телеканалов.

Также Вика из НеАнгелов блеснула пышным декольте в стильном комбинезоне. Певица показала, как провела день с сестрой и племянником.