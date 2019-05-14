"Был зайчиком": Наталья Могилевская раскрыла эксклюзивные подробности о MONATIK'е

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Певица поведала о плодотворном сотрудничестве с MONATIK'ом

Популярная украинская певица Наталья Могилевская становится успешной во всем, за что бы ни взялась. Так, она гастролирует с концертами, издает книги, планирует вести мотивационные тренинги и мастер-классы, владеет собственным продюсерским центром и школой для талантливых детей, а также дала дорогу в жизнь многим из украинских звезд, чьи имена сейчас у всех на слуху. Одним из ее счастливых подопечных в свое время был и мегапопулярный MONATIK, которому артистка помогла сделать первые шаги на пути к славе. Об этом она рассказала и интервью программе "Накипело", а запись передачи появилась на YouTube-канале Натальи.

Певица вспомнила, что Дмитрий Монатик пришел на проект "Фабрика звезд 2", где она выступала в роли продюсера, но не смог пройти в прямые эфиры – руководство смутил невысокий рост будущего артиста.

Но Наталья рассмотрела таланты парня и решила его оставить работать у себя. И Дмитрий отлично проявил себя!

Видео: YouTube/Mogylevskaya

"Самый забавный случай – это MONATIK. Монатик был 17-м, потому что на "Фабрику звезд" можно было взять 16 человек. Руководство сказала, что он маленького роста, они не уверенны. Я им ответила: "Да вы не понимаете! Это такой мальчик талантливый". Его не взяли. Я ему сказала: "Ты никуда не уедешь, домой не вернешься, останешься здесь!" И я его оставила в офисе работать кем-нибудь. Сначала он работал у меня в балете", - вспомнила артистка.

Фото: Наталья Могилевская (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Оказалось, что Дмитрий даже снимался в клипе подопечных Натальи, группы Real O. Он сыграл одного из забавных белых зайчиков, которые появлялись в кадре.

Потом начинающий артист освоил профессию администратора танцевальной школы Могилевской и танцора и хореографа Влада Ямы. Первые песни он записывал на судии продюсерского центра артистки и даже подарил ей одну из авторских композиций.

Фото: Наталья Могилевская в студии проека "Накипело" (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

"Он же хореограф, он стал администратором нашей с Владом Ямой танцевальной школы. Он тогда очень классные движения придумывал. Первые свои песни он записывал у нас на студии и даже одну он мне подарил – композицию на украинском языке "Один на один", я так ее и не спела до сих пор. Классный мальчик, очень. Три года он был ангелом компании TALANT, пока не пошел на проект "Танцуют все!" - поделилась подробностями из жизни будущей звезды артистка.

Ранее Наталья Могилевская показала пикантное видео и фото, на котором демонстрирует аппетитные стройные формы во всей красе во время чувственного танца.

Позже певица оправдалась за довольно откровенные кадры и пояснила, что сама не слишком жалует "обнаженку" на камеру.

Также во ремя отдыха в Египте Наталья Могилевская подразнила фанов фото в купальнике, и предалась философским мыслями.