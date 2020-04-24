Бурное прошлое: Сергей Притула признался, что мог жениться на спор

Сергей Притула (фото: Новый канал)

Притула поделился забавной историей из молодости

Ведущий Нового канала Сергей Притула нередко рассказывает забавные факты из своего бурного прошлого. На шоу «СуперИнтуиция» пришла пара, которая решила пожениться на следующий день после знакомства. По такому случаю Сергей вспомнил историю, когда сам чуть не сыграл свадьбу.

– Якось ми сиділи великою компанією, де була одна молодиця, – вспоминает ведущий. – Така зухвала. Я був трохи старший, тільки закінчив інститут. Кажу їй: «Ти така зухвала, а як на рахунок того, щоб одружитися зі мною?» Вона: «А запросто!» А я й думаю: «Ну, зараз я тобі рогусики та й пообламую при всій цій компанії». Кажу: «Паспорт при собі?» А вона каже: «Так!»

Оказалось, что паспорт был и у Притулы!

– Я кажу, мовляв, пішли, РАГС, ще відчинений, – рассказывает Сергей. – Встигнемо заяву подати. Вона погодилася. І в цей момент у нашій компанії всі якось так замовкли. Я ще тоді сказав пацанам: «Ви посидьте, ми скоро». Думав, що вона на півдорозі заскавуліє і скаже розвертатися. А ми йдемо, йдемо та йдемо, а вона не розвертається. Я кажу: «Давай хоч в магазин зайдемо, я квітку тобі куплю, щоб підкреслити, що я серйозно налаштований». Ми зайшли до РАГСу та підійшли до кабінету, де пишуть заяви. А вона стоїть і на мене дивиться. І я розумію, що вона хоче заміж! Просто тут і зараз. Я кажу: «Мала, та я прикалувався!»

Напомним, ранее Сергей Притула честно признался, на сколько лишних килограммов ему нужно похудеть.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.