ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Бурное прошлое: Сергей Притула признался, что мог жениться на спор

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 11:45
Бурное прошлое: Сергей Притула признался, что мог жениться на спор
Сергей Притула (фото: Новый канал)

Притула поделился забавной историей из молодости

Ведущий Нового канала Сергей Притула нередко рассказывает забавные факты из своего бурного прошлого. На шоу «СуперИнтуиция» пришла пара, которая решила пожениться на следующий день после знакомства. По такому случаю Сергей вспомнил историю, когда сам чуть не сыграл свадьбу.

– Якось ми сиділи великою компанією, де була одна молодиця, – вспоминает ведущий. – Така зухвала. Я був трохи старший, тільки закінчив інститут. Кажу їй: «Ти така зухвала, а як на рахунок того, щоб одружитися зі мною?» Вона: «А запросто!» А я й думаю: «Ну, зараз я тобі рогусики та й пообламую при всій цій компанії». Кажу: «Паспорт при собі?» А вона каже: «Так!»

Оказалось, что паспорт был и у Притулы!

– Я кажу, мовляв, пішли, РАГС, ще відчинений, – рассказывает Сергей. – Встигнемо заяву подати. Вона погодилася. І в цей момент у нашій компанії всі якось так замовкли. Я ще тоді сказав пацанам: «Ви посидьте, ми скоро». Думав, що вона на півдорозі заскавуліє і скаже розвертатися. А ми йдемо, йдемо та йдемо, а вона не розвертається. Я кажу: «Давай хоч в магазин зайдемо, я квітку тобі куплю, щоб підкреслити, що я серйозно налаштований». Ми зайшли до РАГСу та підійшли до кабінету, де пишуть заяви. А вона стоїть і на мене дивиться. І я розумію, що вона хоче заміж! Просто тут і зараз. Я кажу: «Мала, та я прикалувався!»

Напомним, ранее Сергей Притула честно признался, на сколько лишних килограммов ему нужно похудеть.

«СуперИнтуиция» – каждую среду в 19:00 на Новом канале.

С пластикових судочков: Сергей Притула удивил особенностями своего «райдера» Мама Бейонсе показала уникальный и неопубликованный ранее кадр з секретной свадьбы дочери с Джей Зи
Новости Украины Сергей Притуласвадьба
Styler
On Top