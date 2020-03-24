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Будущий чемпион: Анна Ризатдинова занялась спортом с подросшим сыночком

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Гимнастка призвала всех присоединиться к челленджу и делать зарядку с детьми

Карантин в Украине из-за эпидемии коронавируса продолжается, и звездные родители придумывают все новые способы, чем же заняться с детьми - ведь у них неожиданно появилось много свободного времени. Так, Ирина Билык гуляет с сыном Табризом на улице подальше от людей, а Слава Каминская вместе с дочкой Лаурой сделала дома слайм, еще и других научила. Олимпийская призерка Анна Ризатдинова же не может жить без движения, так что она продолжает заниматься спортом.

К активной зарядке Анна приобщила и подросшего сыночка Романа, которого она родила от экс-нардепа Александра Онищенко два года назад. Гимнастка опубликовала в Instagram видео их совместной тренировки на одном коврике.

В ролике она делает упражнения на разные группы мышц, в частности качает пресс, стоит в планке, демонстрирует растяжку. Малыш старательно пытается повторять движения за мамой.

Видео: Анна Ризатдинова с сыном (instagram.com/anna_rizatdinova)

Позже Ризатдинова также выложила видео их с сыном зарядки на свежем воздухе и призвала своих подписчиков присоединиться к этому челленджу - тоже делать разминки со своими детьми и делиться видео. По условиям нужно повторять упражнения со своим ребенком три дня подряд и публиковать это в Сторис, а самым активным звезда пообещала подарки.

Видео: Анна Ризатдинова с сыном (instagram.com/anna_rizatdinova)

Фолловеры Анны поблагодарили ее за прекрасную идею и пример и оставили много умиленных комментариев им с сыночком.

  • Аня, супер! Ми теж із сином зробили сьогодні за вашим прикладом!!
  • Класс какой он смешнуля
  • Сколько счастья..
  • Милый..маме помогает
  • Весела компанія! Головне-однодумці.
  • Будущий чемпион,!!!
  • Классссс
  • Будующий спортсмен. Мамина гордость!
  • Круто, какие вы молодцы!
  • Анечка, спасибо. Вы с сыночком делаете мое утро счастливым
  • Молодцы
  • Анна, очень здорово! Молодцы!

Скриншот комментариев (instagram.com/anna_rizatdinova)

Напомним, ранее Анна Ризатдинова показала, как ходит за покупками во время карантина.

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