Будущая звезда сцены: Ким Кардашьян умилила сеть редким фото старшей дочери

Ким Кардашьян (фото: instagram.com/kimkardashian)

Актриса делится лайфхаками

Ким Кардашьян, которая недавно возмутила сеть «неуместными» вопросами о том, чем заниматься с детьми во время карантина, дала новый повод для разговоров. В этот раз – весьма приятный. 39-летняя инстадива, бизнесвумен и просто заботливая жена и мать показала редкое фото старшей дочери – 6-летней Норт. «Моя Норзи была такой малышкой», – подписала фото Ким.

Норт с раннего детства увлечена музыкой (фото: instagram.com/kimkardashian)

На давнем снимке малышка снята еще в раннем возрасте, во время урока музыки. Она сидит на стуле в ярко-розовом платье с крылышками за спиной и внимательно слушает учительницу. Волосы большая модница и фешиониста собрала в высокий пучок. На ноги обула белые туфли. Выглядит девочка забавно и в то же время необычно. Сразу видно, что растет личность яркая и незаурядная. К слову, снимок прекрасно иллюстрирует страсть Норт к музыке и выступлениям.

Канье и Норт (фото: instagram.com/kimkardashian)

Напомним, недавно малышка дала явно понять, что намерена пойти по стопам своего отца – рэпера Канье Уэста. Так, во время парижских каникул семьи Кардашьян-Уэст девочка вперые выступила на большой сцене. Это случилось во время одного из показов в рамках Недели моды, где Канье демонстрировал новую коллекцию собственного бренда Yeez. К слову, это был первый показ Yeezy за последние пять лет! В честь такого события они продумали программу более чем насыщенную. Показ прошел под открытым небом под музыкальное сопровождение Канье Уэста. А настоящим сюрпризом для собравшихся стал выход на импровизированную сцену-подиум 6-летней Норт Уэст. Девочка впервые в жизни решилась зачитать рэп перед публикой и десятками журналистов. И просто покорила публику!

Нужно отметить, что Норт вела себя уверенно, ни капли не смущаясь. Впрочем, она уже успела прославиться своим сильным характером и дерзким нравом. А еще – чувством вкуса и любовью к стильным вещам.