Будущая балерина: Екатерина Кухар похвасталась поразительной гибкостью 5-летней дочери

Екатерина Кухар и Александр Стоянов с детьми продолжают находиться дома на самоизоляции. При этом украинская прима-балерина задалась вопросом, как же быть - выходить уже из карантина или еще не стоит. Однако даже в домашней обстановке Кухар и Стоянов не перестают вдохновлять фолловеров, особенно мотивируя их заниматься спортом и следить за формой. Более того, к вопросу мотивации также присоединились дети звездной пары. К примеру, 5-летняя дочка Кухар и Стоянова уже пошла по стопам своих пластичных родителей.

На своей instagram-страничке Екатерина опубликовала новое “гибкое” фото, хвастаясь талантом дочери. В кадре прима-балерина Национальной оперы Украины демонстрирует свой безупречный продольный шпагат. А рядом со своей звездной мамой в поперечном шпагате сидит 5-летняя Настя. Именитые родители уже не раз подчеркивали, что у девочки есть все задатки, чтобы в будущем также стать балериной!

Екатерина Кухар с дочкой Настей (скриншот: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

“Быть или не быть - вот, в чем вопрос. Stay home or go for a walk?” - задается вопросом Екатерина, остаться дома или уже выйти на улицу.

Тем временем Александр Стоянов также посвятил свой новый пост послаблению карантина в Украине. По словам премьера, его знакомые разделились на два типа - одни отправились в рестораны, другие - в салоны.

“Ну что, друзья, прочувствовали первый день уходящего вдаль карантина? Как вы провели этот день? У меня знакомые поделились на две категории: одни пошли на любимую террасу ресторана, а другие в салоны по уходу за собой)) Ну, а подавляющее большинство продолжили наслаждаться выходным и ещё не рискуют кардинально менять уже привычный образ жизни”, - пишет Стоянов.

Александр Стоянов (фото: instagram.com/stoianov_aleksandr)

Напомним, ранее Кухар раскрыла свой рацион питания на карантине. Прима-балерине важно не набрать вес и не потерять форму за время вынужденной паузы в выступлениях, так что она тщательно следит за своим рационом, иногда все же позволяя себе вредные вкусности.