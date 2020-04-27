Всегда буду отцом и опорой: Владимир Остапчук раскрыл подробности развода

Телеведущий Владимир Остапчук осенью объявил о расставании с женой и матерью двоих его детей Еленой Войченко. По словам экс-супруги, причиной стали в том числе измены шоумена, а чуть позже журналисты выяснили и личность разлучницы - ее зовут Кристина и она работает частным нотариусом. Многие осудили Владимира, на что сам он старался не реагировать и не рассказывать о своей личной жизни. Однако после публикации в Instagram пикантного видео с женскими ножками на нем артист вновь столкнулся с волной критики и негатива в свой адрес, а Оля Полякова и вовсе заявила, что это "жестоко".

Остапчук решил расставить все точки над і и рассказал о подробностях своего развода с бывшей женой. Телеведущий подчеркнул, что они с Еленой расстались еще 8 месяцев назад, причем по обоюдному обдуманному решению, а официально в разводе с 6 марта 2020 года. При этом Владимир заявил, что всегда будет заботиться о своих детях - у бывших супругов подрастают дочь и сын.

"Ребятки, судя по вашим комментам под предыдущим постом и самым частым задаваемым мне вопросам в личку, я просто вынужден (хоть личная жизнь и личная) дать свой официальный ответ:

1. С бывшей супругой мы разошлись и живем отдельно с конца августа 2019 года. Это 8 месяцев назад. Это было абсолютно осознанное и обдуманное решение.

2. Бракоразводный процесс длился достаточно долго, потому что так предусмотрено законодательством когда есть дети.

3. Решение суда о разводе было принято 6 марта 2020 и обе стороны были с ним согласны, не подавая апелляций.

4. Детей безумно люблю, обеспечиваю (есть все официальные подтверждения), никогда не брошу и занимаюсь их воспитанием, всегда буду для них отцом и опорой", - написал шоумен под своим фото.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Он попросил не спекулировать на теме его личной жизни и прекратить забрасывать его вопросами.

"Не предавал эту информацию огласке, так как считаю, что личная жизнь должна оставаться личной. Но после сегодняшнего видео и ваших вопросов понял, что здесь нужно поставить окончательную точку. И не давать больше возможности спекулировать на этой теме. Я разведён. Так в жизни бывает и не только у меня. Давно не состою в прошлых отношениях, и честно говоря, за 8 месяцев страшно устал от этой темы. Желаю всем любви, внутренней гармонии, добра и счастья", - подытожил Остапчук.

Фото: Владимир Остапчук с дочкой (instagram.com/vova_ostapchuk)

Ведущий также решил пообщаться с поклонниками в сториз и ответил там на некоторые вопросы. Так, мужчина избежал прямого ответа на вопрос о повторной женитьбе. "Планируете еще раз жениться", – спросил один из подписчиков, на что Владимир ответил кратко: "Поживем – увидим".

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

А на вопрос о причинах развода заявил, что их отношения изжили себя и лучше, чтобы дети не видели ссор и скандалов.

Фото: Владимир Остапчук (instagram.com/vova_ostapchuk)

Большинство фолловеров поддержали Владимира и призвали не обращать внимания на недоброжелателей, однако нашлись и те, кто отметил, что он публичная личность и отец и не стоит все же выставлять такое в сети.

Ну Слава Богу! Может хоть уже закончат, мусолить эту тему!!!

Красава

Всем добра и любви!

Молодець.

Достойно ответил,какие могут быть ещё вопросы!!!

Шикарний мужчина

Красавчик, удачи, счастья!

У вас растёт дочь и выставлять такую дичь и после этого давать официальный ответ

Вовка, ти крутий ведучий і батько !!!!!!! Не слухай ти цих ............

Молодець ,красавчик

Дело не в разводе. Вы публичный человек, поэтому нужно думать, что выкладывать на показ Всем...!

Счастья и гармонии

Скриншот комментариев (instagram.com/vova_ostapchuk)

Напомним, ранее бывшая жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новый роман.