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Будто картина: нежная Фреймут в романтичном наряде показала редкие фото дочки-именинницы

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Ведущая запечатлела, как началось утро ее дочки-именинницы

Ольга Фреймут в любой ситуации остается утонченной и элегантной, а также не забывает о манерах настоящей леди. Ведущая покорила поклонников не только умением держаться в кадре, но и отличным вкусом и чувством стиля, что она подтверждет из раза в раз своими появлением на светских мероприятях и повседневными луками. Так, Ольга опубликовала в Instagram нежное и романтичное фото в невесомом наряде, очаровав подписчиков, а также показала редкие фото дочки-именинницы Евдокии.

Теледива разместила на белоснежных перилах на веранде с колонами. На ней – романичное платье-миди белого цвета с классическим черным принтом polka dot с открытыми плечами и вырезом на резинке, а также длинными рукавами. В руках она держит букетик нежных цветов.

Ольга Фреймут покорила нежным образом словно с картины (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники пришли в восторг от образа ведущей, будто сошедшей с картины.

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

  • Яка ви тендітна
  • Яка сукня
  • Вишукана Оля
  • Неймовірна! Хвилі любові вам!
  • Яка ви тут красива та ніжна, Олю
  • Шикарний вигляд ‍
  • Нежная
  • Чарівна Олечка Фреймут
  • Гарна сукня
  • Яка худесенька

Скриншот комментариев

Кроме того, 28 июня у дочери Ольги, Евдокии, исполнилось три года. По такому случаю ведущая повела девочку в храм. Компанию сестричке составил ее старший брат Валерий. Именинница нарядилась в легкое платье в горошек с рюшами и оборками, прическа – два хвостика с белоснежными бантами. Девочка подошла к алтарю, а мама запечатлела ее рядом со священнослужителями в праздничных ризах.

Дочке Ольга Фреймут Евдокии исполнилось 28 июня 3 года (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга поделилась домашним фото девочки, которая позирует на стуле посреди просторной гостинной и любуется украшеной шарами комнатой. Ведущая сравнила кадр с картиной загадочного уличного художника Бенкси. Также Ольга показала, чем балует домашних в знаменательный день – она приготовила картофельный гратен.

Ольга Фреймут любит готовить и баловать домашних вкусныыми блюдами (фото: instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут показала ценный подарок от дочки Евдокии и поделилась теплым личным воспоминанием.

Автор: Lite

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