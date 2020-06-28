Будто картина: нежная Фреймут в романтичном наряде показала редкие фото дочки-именинницы

Ольга Фреймут в любой ситуации остается утонченной и элегантной, а также не забывает о манерах настоящей леди. Ведущая покорила поклонников не только умением держаться в кадре, но и отличным вкусом и чувством стиля, что она подтверждет из раза в раз своими появлением на светских мероприятях и повседневными луками. Так, Ольга опубликовала в Instagram нежное и романтичное фото в невесомом наряде, очаровав подписчиков, а также показала редкие фото дочки-именинницы Евдокии.

Теледива разместила на белоснежных перилах на веранде с колонами. На ней – романичное платье-миди белого цвета с классическим черным принтом polka dot с открытыми плечами и вырезом на резинке, а также длинными рукавами. В руках она держит букетик нежных цветов.

Ольга Фреймут покорила нежным образом словно с картины (фото: instagram.com/freimutolia)

Поклонники пришли в восторг от образа ведущей, будто сошедшей с картины.

Когда тебе 38: Ольга Фреймут вдохновила сеть личным признанием

Яка ви тендітна

Яка сукня

Вишукана Оля

Неймовірна! Хвилі любові вам!

Яка ви тут красива та ніжна, Олю

Шикарний вигляд ‍

Нежная

Чарівна Олечка Фреймут

Гарна сукня

Яка худесенька

Скриншот комментариев

Кроме того, 28 июня у дочери Ольги, Евдокии, исполнилось три года. По такому случаю ведущая повела девочку в храм. Компанию сестричке составил ее старший брат Валерий. Именинница нарядилась в легкое платье в горошек с рюшами и оборками, прическа – два хвостика с белоснежными бантами. Девочка подошла к алтарю, а мама запечатлела ее рядом со священнослужителями в праздничных ризах.

Дочке Ольга Фреймут Евдокии исполнилось 28 июня 3 года (фото: instagram.com/freimutolia)

Также Ольга поделилась домашним фото девочки, которая позирует на стуле посреди просторной гостинной и любуется украшеной шарами комнатой. Ведущая сравнила кадр с картиной загадочного уличного художника Бенкси. Также Ольга показала, чем балует домашних в знаменательный день – она приготовила картофельный гратен.

Ольга Фреймут любит готовить и баловать домашних вкусныыми блюдами (фото: instagram.com/freimutolia)

Ранее Ольга Фреймут показала ценный подарок от дочки Евдокии и поделилась теплым личным воспоминанием.