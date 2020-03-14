Будьте смелыми и честными: стильная Настя Каменских поделилась своими правилами жизни

Певица покорила эффектным образом и жизненными откровениями
Настя Каменских активно ведет свою страничку в Instagram и практически каждый день радует поклонников новыми фото или видео. В последнее время она также стала развивать свой канал в мега-популярной молодежной сети Tik Tok, где у нее уже более 560 тысяч подписчиков. Певица демонстрирует стильные и яркие образы, а также публикует забавные короткие видео на разные темы.
В новой публикации артистка покорила эффектным луком в деловом стиле - Настя запечатлена в сером кожаном пиджаке. При этом волосы звезды аккуратно уложены мягкими волнами за спину, а в ушах можно увидеть массивные сережки с множеством блестящих камней. А помада винного оттенка прекрасно оттеняет ее загорелую кожу.
В подписи к эффектному кадру Каменских решила поделиться с фолловерами своими правилами жизни.
Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)
"Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации:
Здоровья всем!" - написала знаменитость.
Подписчики Насти благодарят ее за такие прекрасные и мудрые советы и не забывают осыпать комплиментами.
Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)
Напомним, муж Каменских Потап дал советы, как защититься от коронавируса.