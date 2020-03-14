Будьте смелыми и честными: стильная Настя Каменских поделилась своими правилами жизни

Настя Каменских активно ведет свою страничку в Instagram и практически каждый день радует поклонников новыми фото или видео. В последнее время она также стала развивать свой канал в мега-популярной молодежной сети Tik Tok, где у нее уже более 560 тысяч подписчиков. Певица демонстрирует стильные и яркие образы, а также публикует забавные короткие видео на разные темы.

В новой публикации артистка покорила эффектным луком в деловом стиле - Настя запечатлена в сером кожаном пиджаке. При этом волосы звезды аккуратно уложены мягкими волнами за спину, а в ушах можно увидеть массивные сережки с множеством блестящих камней. А помада винного оттенка прекрасно оттеняет ее загорелую кожу.

В подписи к эффектному кадру Каменских решила поделиться с фолловерами своими правилами жизни.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

"Сегодня хочу поделиться с вами некоторыми моими мыслями и правилами жизни. Всегда и в любой ситуации:

Будьте осознанными и внимательными

Будьте позитивно настроенными, ведь мысли материальны. Все, о чем вы думаете, имеет свойство сбываться. Если это по-доброму и искренне. Загадайте сегодня желание, которое вы хотели бы, чтобы сбылось

Уважайте. Себя и окружающих. И принимайте. Со всеми преимуществами и недостатками. Каждый из нас имеет свои приколы

Будьте смелыми и честными. Перед самими собой... и с другими

Трудитесь, работайте на собой, своими привычками, они формируют наш характер

Мысли должны быть добрыми

Будьте порядочны

Извлекайте из каждого дня урок - жизнь учит нас. Это самый строгий учитель

Любите

Здоровья всем!" - написала знаменитость.

Подписчики Насти благодарят ее за такие прекрасные и мудрые советы и не забывают осыпать комплиментами.

Ну что за женщина такая невероятная?

Наша ты красотка! Ты такая красивая!

Милашка

Неочікувала, що у вас на сторінці можна таке прочитати. Це дуже правильні настанови для людей. Я щиро вірю, що до вас люди дослухаються. Головне в житті любов! До усього що нас оточує!!! Вірю в добро

Спасибо, ангелочек

И вам! И вы невероятно правы) берегите все себя и пусть у всех все будет хорошо!!!!!

Клевая

Великолепная

Неплохие мысли в красивой голове

Спасибо, за позитивчик и вам Здоровья и Любви

Настюша, обожаю. Счастливый Потап

Скриншот комментариев (instagram.com/kamenskux)

Напомним, муж Каменских Потап дал советы, как защититься от коронавируса.