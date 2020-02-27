Будет веселый ребенок: беременная Вера Кекелия поделилась ощущениями от "интересного положения"

Беременная Вера Кекелия (фото: пресс-служба)

Вера стала первой участницей коллектива, которая забеременела на проекте

На днях участница «Женского Квартала» и певица Вера Кекелия поделилась радостной новостью – вместе с мужем, музыкантом Романом Дудой она ждет первенца. В интервью Вера рассказала, как отреагировали ее коллеги из «Женского Квартала» на такую новость. К слову, ближайшая съемка проекта – 12 апреля во Дворце «Украина».

- Вера, скажи, девочки из «Женского Квартала» знали о твоем положении?

- Знала Мартуся Адамчук. Мы с ней близко дружим и пересекаемся на других проектах. Я не могла с ней не поделиться такой новостью. Конечно же, она держала это в секрете. Другие девочки долго не догадывались. По крайней мере, не признавались. Даже мне. Одними из первых начали что-то подозревать те, у кого уже есть дети. Это Лали и Оля. Лали как-то подошла ко мне и сказала: «Верочка, ты случайно не в положении?». - Я говорю: «А что, я сильно поправилась?». - «Да нет, просто форма живота изменилась. Но я никому не скажу!». Она действительно никому не рассказывала. А Оля Жуковцова часто смотрела на меня таким ласковым взглядом. Я понимала, что она обо всем догадалась, но молчит. Девушки, у которых уже есть дети, вычисляют это по каким-то совершенно неприметным признакам еще на ранних сроках. Я не знаю как. По бровям, глазам, мимике, что ли? (смеется).

- Неужели для остальных это оставалось тайной до тех пор, пока ты не опубликовала пост?

- Нет, конечно. Постепенно внимательные девочки начали догадываться. Притом, что у меня такая конституция, что долго не было заметно животика. Еще одной из первых что-то заподозрила Катя, самая юная участница нашего коллектива. Как она догадалась, я совершенно не понимаю. Все остальные девушки поняли по груди. У нас был концерт во Дворце «Украина». Девчонки заметили, что у меня увеличилась грудь и подумали, что я накачала ее силиконом. Я им говорю: «Да вы что! Как вы могли такое подумать?». И тут все стало ясно. Пришлось признаться. Они начали радоваться и кричать. И сейчас все меня очень поддерживают, стараются помогать на репетициях и концертах.

Вера Кекелия и Роман Дуда (фото: пресс-служба артистки)

- Каждая женщина что-то чувствует на интуитивном уровне – каким будет ребеночек, что ему нравится. Поделись своими догадками.

- Сложно сказать. Мы очень ждем встречи с нашим ребеночком и хотим с ним познакомиться. Пока из наблюдений – это то, что я постоянно смеюсь. Наверное, у нас будет очень веселый малыш. Мы шутим, что, возможно, так повлияли на него репетиции «Женского Квартала».

Напомним, ранее беременная дочка Ольги Сумской умилила домашним видео с двухлетней дочкой.