Не будет слез и соплей: победительница Холостяк-10 Даша подвела итоги проекта

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

Девушка призвала фанатов не вести расследования и просто жить дальше

На днях состоялось долгожданное пост-шоу романтического реалити Холостяк-10, в котором главный герой Макс Михайлюк и победительница проекта Даша Ульянова рассказали, остались ли они вместе после окончания шоу. К сожалению многих поклонников, эта сказка оказалась без счастливого конца - пара больше не вместе. Как поведала девушка, после возвращения в Киев по окончанию проекта Макс занимался своими делами и вообще пропал на пару месяцев, так что они даже не виделись.

К тому же, Даша была весьма шокирована откровением Холостяка о том, что на проекте у него был секс с другой участницей. Но сейчас она уже все это пережила, успокоилась и готова жить дальше. На своей странице в Instagram 23-летняя гимнастка опубликовала фото в белой майке и сером клетчатом пиджаке.

Она заявила, что слез больше не будет и нужно ставить новые цели и жить дальше.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"Здесь не будет слёз, соплей и утешений .. поверьте, этого добра было более чем достаточно. мне жаль, что так вышло, но эту ситуацию нужно просто принять и жить дальше. В этом никто не виноват, так случилось и я бы попросила вас не вести собственные расследования что/ как/почему. Это уже не имеет никакого смысла, как по мне. Живем сегодняшним днём, ставим новые цели и продолжаем верить в сказку, в которой мне действительно посчастливилось быть", - подвела итоги проекта Ульянова.

Позже Даша выложила также несколько откровенных кадров в пикантном луке - трусиках и коротком топе. Бывшая гимнастка продемонстрировала соблазнительные изгибы фигуры, а заодно и впечатляющую растяжку - на одном из фото она запечатлена в шпагате.

Даша из Холостяк-10 (фото: instagram.com/dasha_ulyanovaa)

"И да... статус «холостячки» активирован", - отметила красотка.

В комментариях пользователи сети восхищаются красотой Даши и желают ей счастья в личной жизни.

Красивая

Умничка, желаю тебе счастья

Какая ты красивая

Дашуль ты достойна лучшего

Как говорят, он тебя не стоит))) и слава богу, что сразу поняла))

Нам, зрителям, было обидно конечно, но, блин, ты молодая красотка. Ещё все впереди

Жизнь на этом не заканчивается!

Как бы там ни было, ты просто заслуживаешь огромного счастья и скоро станешь, а может уже стала, по настоящему счастливой. Удачи тебе и успехов во всём! Буду следить за твоими успехами с удовольствием

Даша, ты настоящая, умничка！

Дашенька, ты большая умница.Ты лучшая, позитивная, думаю многие будут брать с тебя пример, как идти по новой дорожке... счастливой, яркой и веселой.

Дашулька,ти молодець, я розчарована поступком Макса, щиро бажаю тобі щастя

Скриншот комментариев

Ранее Холостяк 10 Макс Михайлюк сверкнул идеальным торсом на фото топлес.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Марина Настевич