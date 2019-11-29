Будем собирать денежку: Дима Коляденко признался о возобновлении отношений с Ириной Билык

На церемонии вручения премии программы "Зірковий шлях" канала "Украина" популярный артист и шоумен Дмитрий Коляденко рассказал об отношениях с Ириной Билык. Интересно, что ранее Билык также всколыхнула признанием о своих бывших! Певица поделилась личным опытом отношений с экс-возлюбленными.

Программа "Зірковий шлях" пригласила украинских артистов на вечеринку "Ніч химер", чтобы вручить уникальные премии самым ярким звездам отечественного шоу-бизнеса. Эпатажный артист Дмитрий Коляденко появился на церемонии в стильном голубом костюме с яркими аксессуарами и рассказал об отношениях с Ириной Билык.

"Я бы не сказал, что у нас романтические отношения – мы дружим. Это 100% моя самая лучшая подруга, я бы даже сказал – боевая подруга. Еще есть время – почти год, но Ира уже намекнула мне на дорогой подарок на День рождения, но я должен подумать. Должен посчитать свои денежки – она хочет новую серию дорогого телефона. Ну что ж, будем собирать денежку, будем копить", – рассказал Дмитрий Коляденко журналистам канала "Украина".

Ирина Билык и Дмитрий Коляденко (фото: instagram.com/bilyk_iryna)

Кроме того, в эксклюзивном интервью артист поделился мистической историей жизни. Оказалось, в их разводе с Ириной Билык виноваты домашние любимцы – рыбки.

"Это был Новый год, и я хотел подарить Ире 12 дорогих рыбок. Закрыл ей глаза, и, когда завел ее в нашу новую квартиру, она обалдела – все 12 рыб сдохли, – поделился Дмитрий Коляденко на звездной вечеринке "Ніч химер". – Конечно, это был шок! К тому же, я сразу подумал, что это плохой знак. А через месяц мы развелись, и я уехал из этого дома. Наверное, это была мистика, намек: Коляденко, вы поссоритесь, ты разрушишь квартиру, побьешь посуду, разрежешь картины и тебя выгонят вон. Так и случилось, наверное, это был знак, а рыбки – волшебные. После этого я с опаской отношусь к рыбам".

Напомним, программа "Зірковий шлях" – лидер среди проектов о селебретиз, которая выходит в эфире канала "Украина" по будням в 9:30. Во время вечеринки "Ніч химер" украинские знаменитости, которые громко заявляли о себе в течение года и достигли больших успехов в профессии, получили уникальную звездную премию.

Напомним, что Ирина Билык завела сеть провокационным фото с обнаженными красавцами.