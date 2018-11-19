"Бревно в суперфинале": танец Никитюк и Поляковой жестко раскритиковали в сети

Видео: Леся Никитюк, Максим Ежов и Оля Полякова - Танго - Танцы со звездами (youtube.com/Танці з зірками)

В воскресенье, 18 ноября, зрители телеканала 1+1 увидели тринадцатый выпуск шоу Танцы со звездами 2018, в котором решилось, кто из участников попал в финал, а кто в шаге от победы покинул проект. На этот раз звездные пары также показывали зрителям по два выступления. Но в одном из танцев к ним присоединились экс-участники проекта. Совместное выступление пары Леси Никитюк и Максима Ежова с певицей Олей Поляковой, а также сам факт выхода телеведущей в финал шоу, вызвал волну критики в сети.

Для номера звезды выбрали сексуальные красные платья в пол с высоким разрезом. В конце выступления Полякова и Никитюк театрально "убили" Ежова и поцеловались.

Под видео с танго в исполнении звездной троицы многие возмущаются, что проект покинул Павел Вишняков, а не Никитюк, и отмечают, что Леся не умеет танцевать и двигается, как "бревно". При этом Олю Полякову пользователи сети в большинстве своем хвалят и считают, что она затмила ведущую в этом танце.

"Ну это уже полный бред! Чтобы Леся прошла, а Вышняков вылетел, то это уже полный бред!!!!!! Леся уже могла отдать свое место как в прошлом сезоне Комаров. Ему уважение. Он понял, что он просто не может уже конкурировать со своими соперниками. А Леся по ходу не понимает, что она и даже нормально вальс станцевать не может", "Оля была намного лучше и пластичнее!﻿", "Оля намного плавнее и лучше танцует, чем Леся. Хотя я очень люблю Лесю, но она тут больше для рейтингов﻿", "Оля такая женственная, а вот Леся действительно бревно﻿", "Ужас... я поражаюсь, как вообще можно было допустить это бревно в полуфинал", "Оля Полякова круто станцевала и только усилила недотанцы Леси. Ну пора уже уходить..пора...﻿", "Просто сравните Аниту и Лесю. Вот вам и убогость фанатов. Ушел один из самых сильных участников, а бревно в суперфинале. Браво, зрители.", "И правда, вот он - танец со стремянками﻿", "Люди, очнитесь, как так можно. Не ужели вы не видите, за кого голосуете. Уходят хорошие пары, а она остается. Нужно уметь, вовремя уйти, чтобы не испортить о себе мнение!!!" - пишут подписчики.

Скриншот комментариев (youtube.com/Танці з зірками)

Впрочем, в Instagram-аккаунте Никитюк, где она опубликовала тизер своего нового видеоблога, в комментариях фаны поддержали артистку.

Скриншот поста (instagram.com/lesia_nikituk)

Поклонники отметили, что это всего лишь шоу и призвали не писать гадостей в адрес Никитюк.

Скриншот комментариев (instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, Леся Никитюк в эротичном боди станцевала на пилоне.

Ранее Леся Никитюк обратилась к своим хейтерам. Ведущая отметила, что многие ей пишут с просьбой покинуть проект Танцы со звездами. На что Никитюк посоветовала злопыхателям просто голосовать за других участников.

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