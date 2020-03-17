Брэд Питт в очередной раз был замечен на свидании с молодой актрисой (фото)

56-летний голливудский актер Брэд Питт все еще тщательно скрывает личную жизнь и свои “загадочные” отношения с подругой — актрисой Алией Шокат (Alia Shawkat). Парочка вновь попала под прицел папарацци во время очередного совместного выхода. На этот раз Брэд Питт и Алия Шокат (30 лет) посетили закусочную In-N-Out Burger в Лос-Анджелесе. И это буквально через неделю после того, как парочка была замечена вместе на концерте.

Новая волна слухов о романе Брэда Питта с Алией Шокат поползла неделю назад. Тогда актеры побывали вместе на концерте Thundercat в Лос-Анджелесе. Примечательно, что Брэд и Алия уже давали поводы для слухов. Так, еще в ноябре 2019 года актеров заметили вдвоем на шоу рэпера Канье Уэста в Голливуд-боул. А еще чуть позже — на выставке современного искусства. Однако в то время поклонники звезд не придали особого значения их встречам. На фоне разговоров о воссоединении Питта с бывшей супругой Дженнифер Энистон об Алие окончательно все забыли.

Скриншоты поста: instagram.com/therealbradpittishere

16 марта Питта и Шокат снова застукали вместе.Пара просто заказывала бургеры в популярной сети фаст-фуда в Лос-Анджелесе — In-N-Out Burger. Узнать звезду фильма “Однажды в Голливуде” было сложно с первого раза. Брэд появился в закусочной в совершенно обычной повседневной одежде. Актер появился на публике в помятой коричневой толстовке с капюшоном, объемных синих джинсах. Из аксессуаров — любимая шляпа-федора.

Алия также выбрала простой образ. Но все же более яркий. 30-летняя актриса ожидала свой заказ в в бледно-розовой длинной юбке, кофточке оттенка фуксии. Внимание также привлекли зеленые носки, которые Алия комбинирует с черными классическими туфлями на устойчивом каблуке.

Скриншот поста: instagram.com/therealbradpittishere

Конечно же, парочка заметила, что их фотографируют посетители заведения. Однако Питту к такому вниманию точно не привыкать. Он невозмутимо продолжал делать заказ. А вот подруга актера немного засмущалась, стараясь шутить с именитым актером.

Отметим, что пара никак не комментирует природу своих отношений. Хотя ранее источники Daily Mail уверяли, что Брэд и Алия — просто очень хорошие друзья. И ничего романтического между ними нет.

Брэд Питт и Алия Шокат (Скриншот поста: instagram.com/portalestrelando)

Заметим, что Питт публично ни с кем не встречался с тех самых пор, как расстался я с Анджелиной Джоли. Одна из самых обсуждаемых и популярных пар Голливуда подала документы на развод в сентябре 2016 года. Лишь весной 2019-го болезненные бракоразводный процесс Джоли и Питта был завершен.

Звезда “Бойцовского клуба” с 2016 года так и не состоял ни с кем в серьезных отношениях. Ему приписывали несколько романов. Но со временем становилось понятно, что это всего лишь дружеские контакты.

Шумиху вызвала только церемония Премии Гильдии киноактёров США 19 января 2020. Тогда по всему миру разлетелись фото теплой встречи экс-возлюбленных Дженнифер Энистон и Брэда Питта. Напомним, что именно от Энистон Питт ушел к Джоли. Долгое время СМИ раздували возобновление отношений между звездами. Но прошло время и вновь стало понятно — чуда не случилось. Джен и Брэд движутся дальше по отдельным дорогам.