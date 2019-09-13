"Брак – не гарантия любви": нежная Ольга Фреймут заговоила о настоящем чувстве

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Телеведущая дала определению сильному чувству

Ольга Фреймут привыкла появяться на людях в подчеркнуто элегантных нарядах. Для своих поклонников она давно является образцом утонченности, вкуса и светскости. Например, недавно она покорила деловым образом в брюках-клеш и блузке. Теледива время от времени радует подписчиков в соцсети не только новыми снимками, а также мотивирующими цитатами и размышлениями на различные темы. Так, ведущая рассказала, что для нее означает настоящая любовь.

Ольга сопроводила короткую меткую цитату об искреннем чувстве черно-белым нежным снимком. На кадре она запечатлена в светлом легком наряде с объемными руками и оригинальной деталью – разрезами на плечах, декорированными рюшами.

"Любити можна раз. Все решта – репетиції", - написала звезда.

Фото: Ольга Фреймут (instagram.com/freimutolia)

Поклонники решили порассуждать на извечную тему, а Ольга с удовольствием подключилась к увлекательной беседе. Ольге припомнили ее несколько замужеств. "А як же ваші три заміжжя? Навіщо ви одружувалися без кохання?" - оставила провокационный вопрос одна из пользовательниц сети.

"Я одружувалася лише раз. Не вірте журналістам. На жаль, шлюб не завжди є гарантією любові", - пояснила она.

Скриншот комментариев

"А если любовь предали, но продолжаешь любить, как это называется?" - поинтересовался один из подписчиков звезды. "Це всеодно любов. Ви мали щастя пережити сильні почуття . Не всім це дається", - отметила Ольга.

Скриншот комментариев

Также большинство комментаторов разделили мнение теледивы.

Все верно, так и есть

Повністю згоден із Фреймут, лайк!

Вірю що для кожного у світі є своя особлива половинка. І просто потрібно вірити, а кохання саме знайде потрібне серце

Красиво сказано! Это и правда жизни!

Скриншот комментариев

Напомним, что Ольга Фреймут восхитились танцевальной постановкой старшей дочери Златы.