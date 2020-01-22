В ботфортах и без юбки: 46-летняя Хайди Клум блеснула стройными ногами на откровенном фото

Хайди Клум (фото: instagram.com/heidiklum)

Модель продемонстрировала роскошное тело

Хайди Клум в свои 46 лет выглядит очень молодо, и гардероб выбирает соответствующий – с откровенными и порой даже вызывающими деталями. На светские ивенты она любит надеть вещи, что максимально подчеркивают ее стройную фигуру. Особенно обожает Хайди делать акцент на груди и своих "бесконечных" ногах. Последний образ на странице неувядающей немецкой красотки посвящен именно им.

Хайди Клум по-прежнему роскошна (фото: instagram.com/heidiklum)

Клум примерила ярко-розовый свитер с бахромой и вырезами по бокам, открывающими бедра, а также черные ботфорты на шпильках. Примечательно, что юбку знаменитая красавица надевать не стала, а благодаря ракурсу кажется, что она и вовсе без нижнего белья. Это сделало ее облик максимально "горячим". Хайди сидит на стуле в окружении мастеров – стилиста по прическам и визажиста, которые создают ей образ, и улыбается, глядя в камеру. Но больше всего внимания привлекает не макияж с темными тенями на веках и не художественно растрепанные волосы, а ее совершенные ноги.

Том и Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

Фолловеры, которых у звезды более 7 миллионов, принялись писать комплименты и восхищаться:

Ты невероятна!

Идеальная женщина

Эти сапоги – что-то!

Прекрасна как всегда

Горяча и притягательна

Ты такая очаровательная… Моя любовь…

Влюблен в твои ноги и высокие сапоги

Это просто вау! Так красива… Идеальна…

Комментарии к посту Хайди (фото: instagram.com/heidiklum)

К слову, образы Хайди стали такими откровенными с тех пор, как она вышла замуж за Тома Каулитца. Клум часто признается, что этот брак сделал ее по-настоящему счастливой, ведь они с мужем одинаково смотрят на многие вещи и умеют наслаждаться каждой минутой. По словам модели, она впервые в жизни почувствовала себя как за каменной стеной и мечтает встретить с ним старость. "Он тоже воспринимает жизнь как игру, умеет наслаждаться моментом. Мы с ним очень похожи", – добавила она.