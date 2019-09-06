"Бомбезный тандем": стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая позабавила сеть ярким снимком

Лилия Ребрик - настоящая икона стиля, ведь она регулярно восхищает стильными и эффектными образами, которые примеряет в рамках утреннего шоу. Кроме того, ведущая не устает поражать своим позитивом и энергичностью. Она с удовольствием делает красочные фото и показывает подписчикам очередной свой "образ дня". При этом звезда экрана всегда получается на снимках просто превосходно - и недавно она раскрыла, как же у нее это получается.

С недавних пор у Лилии новый соведущий - известный шоумен Анатолий Анатолич, и теперь веселая парочка развлекает украинцев по утрам уже вдвоем. Ребрик опубликовала забавное фото с крайнего эфира, на котором они с партнером позируют у ярко-оранжевого трактора.

Одетый в спортивном стиле Анатолич присел на корточки и явно изображает местного гопника, Ребрик же как всегда прекрасна и элегантна. Ведущая позирует в синем платье-миди с белыми вставками и поясом, завершают лук туфли-лодочки и массивные сережки в тон наряда.

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні - так. Хто дивився ефір @ranok_ua ?? Діліться враженнями. Як Вам наш тандем з @anatoliyanatolich ?" - поинтересовалась телеведущая.

Еще одним кадром, на котором она деловито куда-то идет, артистка поделилась в разделе сториз.

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры по достоинству оценили атмосферный кадр и поспешили оставить свои отзывы, называя их тандем просто бомбическим.

Гарний тандем, так все гармонійно. Дивлюся всі ефіри. Лілія ви як завжди гарно виглядаєте та заряджуєте чудовим настроєм. Ви такий енерджайзер, це дуже круто.

Дуже дотепно, гарно! Так і хочеться написать ,Ліля і трактор !

Ваш наряд бомбезний, як і ви

Тандем класний,Ліля та екскаватор))))

Вы бомбезные

Лиля, что не наряд, то совершенство! Очень красиво! И рядом мачо!!!

Круто

Супер, Ви кльові

Дивилась ефір . Ви суперові

Бомбезний тандем)))

Скриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле.

Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой.