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"Бомбезный тандем": стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора

Lite » Новости шоу-бизнеса 06.09.2019 - 16:31
"Бомбезный тандем": стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора
Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведущая позабавила сеть ярким снимком

Лилия Ребрик - настоящая икона стиля, ведь она регулярно восхищает стильными и эффектными образами, которые примеряет в рамках утреннего шоу. Кроме того, ведущая не устает поражать своим позитивом и энергичностью. Она с удовольствием делает красочные фото и показывает подписчикам очередной свой "образ дня". При этом звезда экрана всегда получается на снимках просто превосходно - и недавно она раскрыла, как же у нее это получается.

С недавних пор у Лилии новый соведущий - известный шоумен Анатолий Анатолич, и теперь веселая парочка развлекает украинцев по утрам уже вдвоем. Ребрик опубликовала забавное фото с крайнего эфира, на котором они с партнером позируют у ярко-оранжевого трактора.

Одетый в спортивном стиле Анатолич присел на корточки и явно изображает местного гопника, Ребрик же как всегда прекрасна и элегантна. Ведущая позирует в синем платье-миди с белыми вставками и поясом, завершают лук туфли-лодочки и массивные сережки в тон наряда.

&quot;Бомбезный тандем&quot;: стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора

Фото: Лилия Ребрик и Анатолий Анатолич (instagram.com/liliia.rebrik)

"Сьогодні - так. Хто дивився ефір @ranok_ua ?? Діліться враженнями. Як Вам наш тандем з @anatoliyanatolich ?" - поинтересовалась телеведущая.

Еще одним кадром, на котором она деловито куда-то идет, артистка поделилась в разделе сториз.

&quot;Бомбезный тандем&quot;: стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактора

Фото: Лилия Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фолловеры по достоинству оценили атмосферный кадр и поспешили оставить свои отзывы, называя их тандем просто бомбическим.

  • Гарний тандем, так все гармонійно. Дивлюся всі ефіри. Лілія ви як завжди гарно виглядаєте та заряджуєте чудовим настроєм. Ви такий енерджайзер, це дуже круто.
  • Дуже дотепно, гарно! Так і хочеться написать ,Ліля і трактор !
  • Ваш наряд бомбезний, як і ви
  • Тандем класний,Ліля та екскаватор))))
  • Вы бомбезные
  • Лиля, что не наряд, то совершенство! Очень красиво! И рядом мачо!!!
  • Круто
  • Супер, Ви кльові
  • Дивилась ефір . Ви суперові
  • Бомбезний тандем)))

&quot;Бомбезный тандем&quot;: стильная Лилия Ребрик с партнером позировала у трактораСкриншот комментариев (instagram.com/liliia.rebrik)

Напомним, Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле.

Ранее Лилия Ребрик показала школьное фото и сравнила себя со старшей дочкой Дианой.

Изысканное утро: Лилия Ребрик очаровала эффектным образом в этно-стиле Пошла жара! Лилия Ребрик с известным шоуменом станцевала зажигательную ламбаду
Новости Украины Лилия РебрикАнатолий Анатолич
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