Больше смеха и любви: Энрике Иглесиас показал, как лучше всего провести время дома

Энрике Иглесиас присоединился к флешмобу «как я провожу карантин». Причем сделал это весьма трогательно. 44-летний певец поделился забавным роликом, в котором фигурирует двухлетний сын популярного певца Николас. Папа играет с малышом, завернутым в одеяло, надевая его ему на голову, а тот заливисто смеется. «Лучший способ провести время дома», – написал Энрике и добавил жизнеутверждающие хэштеги «смех» и «любовь». За кадром слышны их голоса: малыш называет отца «папа» с ударением на последний слог.

Энрике играет с сыном (видео: instagram.com/enriqueiglesias)

Также в семье Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой подрастает еще двое детей. У Николаса есть сестра-двойняшка Люси. А в январе этого года на свет появился третий ребенок звездной пары – малышка Маша. Певец просто без ума от своих детей и часто признается им в любви с помощью соцсетей. Забавные ролики и милые фото уже стали привычным контентом в микроблоге покорителя девичьих сердец. В интервью он признается, что, хотя воспитание детей – нелегкое дело, он бы не променял это ни на что на свете.

Энрике и Николас (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Нужно отметить, что 38-летняя Анна не столь откровенна со своими фолловерами. Даже беременность она старалась скрыть от посторонних максимально долго. Пост о рождении дочери 30-го января – пока что последний на Instagram-страничке знаменитой теннисистки.

Анна, Энрике и Маша (фото: instagram.com/enriqueiglesias)

Напомним, Энрике и Анна познакомились на съемках клипа певца Escape – знаменитую блондинку пригласили принять участие в ролике. После этого между звездами вспыхнул бурный роман. Правда, до свадьбы дело так и не дошло до сих пор. Что, впрочем, волнует только поклонников пары. Сами звезды наслаждаются семейной жизнью и воспитанием детей, не обращая внимания на разговоры недоброжелателей.