Больше не одинок: Холостяк-10 сделал признание о переменах в личной жизни

Холостяк-10 Макс Михайлюк и его избранница Даша Ульянова не смогли сохранить любовь вне проекта – пара разбежалась и прекратила общение. Но, как оказалось, сердце пилота уже занято, и это вовсе не победительница шоу, как мечтали поклонники проекта. О переменах в личной жизни он рассказал в интервью одной из экс-участниц Ольге Виноградовой.

Холостяк не жалеет об участии в проекте и ему нравится популярность, которая появилась после шоу. "Не устаю от узнаваемости. Это приятно. Я еще не одному человеку не отказал сфотографироваться и пообщаться", - рассказал он.

Завидный жених сейчас больше времени проводит в Киеве, но вскоре полетит в Майами. "Я живу в Киеве, в Печерском районе уже более трех лет. Я приехал сюда и осуществил мечту – летать на "Боинге". Очень часто летаю в Майами просто даже на пару дней по рабочим вопросам", - признался он.

Также Макс поделился своими детскими мечтами, часть из которых успешно воплотил в жизнь. Оказалось, что он очень хотел быть футболистом, вторая цель – стать пилотом, что он успешно и сделал, и третья - юристом, причем с 9 класса парень активно изучал право. "В какой-то мере я осуществил эту мечту. У меня было пару случаев, когда я разбрался без помощи адвоката", - похвастался холостяк.

Также не обошлось и без вопросов о личной жизни, ведь эта тема больше всего интересовала поклонников "небесного" холостяка. "Присмотрелась одна девушка, мы сейчас общаемся. Не совсем сам…" - признался Михайлюк.

Макс Михайлюк строит новые отношения и не общается с победительницей шоу (фото: instagram.com/flymax305)

А вот с победительницей проекта, Дашей Ульяновой Макс не поддерживает отношений – пара разошлась после того, как девушка узнала об интиме избранника с одной из конкуренток.

"После пост-шоу не виделись и не общались. Я ее только с днем рождения поздравил", - прояснил ситуацию он.

Напомним, что ранее ведущий проекта Холостяк Григорий Решетник рассказал, почему отношения Макса Михайлюка и Даши Ульяновой не сложились вне реалити.