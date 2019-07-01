"Больше нечего сказать": Регина Тодоренко заинтриговала предсвадебным фото в Италии

Регина Тодоренко заинтриговала поклонников яркими фото из Италии в компании одной из своих лучших подруг – ведущей "Орла и Решки" Алиной Астровской. Девушки позирую на фоне восхитительного заката в Италии. Казалось бы, быть может, Регина просто улетела в теплую страну с подругой на отдых. Однако, "карты уже раскрыла" телеведущая Леся Никитюк, которая сообщила, улетает в Италию на свадьбу Регины и Влада!

Так, на своей instagram-страничке в разделе сториз Леся Никитюк опубликовала боле чем красноречивое фото – с поднятым бокалом шампанского в аэропорту Амстердама.

"За вас! А я на свадьбу!! Регина Тодоренко, жди", - подписала фото Никитюк. Позже Леся сообщила, что уже прибыла в Италию, а именно – во Флоренцию.

Сама же Тодоренко пока что держит интригу и ничего не сообщает своей многомиллионной армии поклонников. Хотя и скрывать уже нечего! Ведь Регина неоднократно уточняла в своих постах и комментариях, что хотела бы провести свадьбу в Италии. Более того, телеведущая уточняла, что торжество пройдет этим летом.

И вот, фото из Италии в компании с лучшей подругой.

"#закатИталия Больше мне нечего сказать.... Кто хочет встретить старость в Италии, тот - я)" - подписала милый снимок телеведущая.

Регина Тодоренко и Алина Астровская в Италии (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Леся Никитюк сообщила о свадьбе Тодоренко (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Напомним, что до этого Тодоренко поделилась пикантными подробностями своего свадебного образа. Так, телеведущая поспешила сообщить поклонникам, что уже выбрала свадебное платье. Более того, платья готовы и для подружек невесты. Только вот во время примерки Регина с юмором отметила, что к образу не хватает… трусиков.

А после этого Регина записала серьёзное видео-обращение к поклонникам, в котором призналась, что история про трусики – это не шутка. Регина действительно настолько вымоталась и так сильно устала, что ей уже пора к врачу. Быть может, к психологу!