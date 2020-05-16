Больше, чем все деньги: Потап растрогал историей, круто изменившей его жизнь

Потап 8 мая отпраздновал день рождения – вместе с женой Настей Каменских он устроил домашнюю вечеринку. Даже а карантине рэпер успел выпустить несколько треков, которые стали хитами, а под запоминающийся припев и ритмичную мелодию в соцсетях начали даже устраивать челленджи. Также продюсер запустил на YouTube шоу 2POPODCAST, где вместе со знаменитостями обсуждает актуальные темы и ведет непринужденные беседы.

Гостем седьмого выпуска стал звезда YouTube под псевдонимом "Чоткий паца" (Александр Бородавка). Артисты поговорили о секретах популярности и вспомнили истории, изменившие их мировоззрение.

Так, Потап сделал признание о ситуации, которая круто повлияла на его жизнь, восприятие и самоидентификацию в творческом плане. Это произошло после одного из концертов.

Видео: YouTube/2POPODCAST

"Ко мне подошла девушка после и плачет. Она говорит: "Я так благодарна Вам! Я со своим отцом не разговаривала 15 лет". И где-то она в какой-то песне нашла, что надо позвонить родителям. Это для меня было самое главное. Это больше, чем все деньги, которые я заработал на шоу-бизнесе, на всех песнях, на всех концертах вместе. Эта одна девушка изменила меня и отношения меня самого к моему творчеству. Эти все фишки, которые я заложил в песню, она считала", - поделился рэпер.

Ранее Потап поделился историей создания песни "Чумачечая весна". Оказалось, что популярная фраза родилась неслучайно, а в следствии забавного случая.