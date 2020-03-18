Большая опасность: Вера Брежнева в маске призналась, как рисковала здоровьем во время карантина

Вера вызвала негодование в сети
Вера Брежнева — точно из самых смелых звезд! Украинская певица, несмотря на запреты и десятки рекомендаций, продолжает работать даже во время карантина из-за распространения коронавируса. Пока многие звезды шоу-бизнеса спешат отсидеться дома, Вера… совершает перелеты. И не один, а десятки! Таким признанием певица поделилась на своей instagram-страничке, опубликовав более, чем красноречивое фото в маске. При этом поклонники певицы (а это более 11,5 млн подписчиков) уже успели выразить беспокойство. И буквально требуют, чтобы Вера перестала так сильно рисковать здоровьем.
Так, 38-летняя экс-солистка ВИА Гры опубликовала фото своего отражения в зеркале. Судя по всему, снимок был сделан в каком-нибудь аэропорту. Так как именно об этом пост певицы.
Исполнительница позирует в удобной для перелетов спортивной одежде — растянутые штаны, свитшот с капюшоном, выглядывающая футболка. Лицо певицы прикрывает, пожалуй, самый популярный аксессуар этого сезона — защитная маска. Кстати, даже маску Вера подобрала под тон своего аутфита — оливкового оттенка. Волос певица распустила. Однако даже за маской, по взгляду Брежневой можно понять, как сильно она устала. У исполнительницы и правда изможденный вид. И не удивительно! В конце концов Вера совершила в марте 10 перелетов!
“Карантин - для всех один. Так я пролетала все свои 10 перелётов в марте. И антисептик. Теперь дома. Делитесь лайфхаками”, — сообщает Вера и обращается к подписчикам.
Вера Брежнева в маске (фото: instagram.com/ververa)
Поклонники певицы поспешили прокомментировать ее новый тревожный пост. Некоторые фолловеры были разочарованы:
Скриншот комментариев: instagram.com/ververa
Отметим, что звезды в масках уже успели стать “трендом”. Ранее к ответственности призывали Тина Кароль, модель Белла Хадид. Супермодель Наоми Кэмпбелл и вовсе облачилась в защитный костюм во время перелета.
Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)
Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/naomi)
Светлана Лобода (фото: instagram.com/lobodaofficial)
Даже скандальная Светлана Лобода в Париже примерила маску.
“Лувр закрыли. Все тревожнее ежедневные новости. Друзья , если вы путешествуете, почитайте о правилах профилактики, о безопасности в самолетах, о масках, санитайзерах. Сегодня все это имеет огромное значение и может уберечь вас от неприятных последствий. Гигиена!!!! Это наше все”, — писала еще 2 марта Лобода.