"Bohemian Rhapsody" названа самой популярной песней ХХ века

Видео: YouTube/Queen Official

Песня легендарной британской рок-группы Queen "Bohemian Rhapsody" названа самой прослушиваемой композицией ХХ века на стриминг-сервисах. Об этом сообщает Universal Music Group.

Отмечается, что этот трек пользователи со всего мира прослушали более 1,5 миллиарда раз.

Скриншот поста (twitter.com/UMG)

Напомним, что песня "Bohemian Rhapsody" вошла в альбом "A Night At The Opera", который увидел свет в 1975 году. Интересно, что когда музыканты Queen решили выпустить ее отдельным синглом, продюсер лейбла не согласился - по его мнению, композиция длиной в шесть минут была обречена на провал. Но именно этот сингл прославил Queen на весь мир (только в Великобритании "Bohemian Rhapsody" занимала первое место в чартах в течение 9 недель, что стало рекордом).

В то же время американский еженедельник Variety отмечает, что во многом такому успеху композиции поспособствовал биографический фильм о жизни Фредди Меркьюри "Богемская Рапсодия", который вышел в мировой прокат 2018 году.

Видео: YouTube/Ukrainian Film Distribution

Кстати, фильм "Богемская Рапсодия" стал самой кассовой музыкальной биографией в истории - картина собрала $596 млн по всему миру. Он уже номинирован на два "Золотых глобуса".

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